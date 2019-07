Το US Open στρώνει… χαλί με δολάρια – Πόσα θα κερδίζουν οι νικητές

Το Γουίμπλεντον ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, με τον Τζόκοβιτς να κατακτά τον τίτλο στους άνδρες μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό με τον Φέντερερ, ενώ στις γυναίκες Βασίλισσα αναδείχθηκε η Χάλεπ, η οποία κέρδισε εύκολα με 2-0 σετ την Σερένα Γουίλιαμς.

Πλέον, οι κορυφαίοι τενίστες προετοιμάζονται για το τέταρτο και τελευταίο Γκραντ Σλαμ της φετινής σεζόν, το US Open, το οποίο ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου (26/8 – 8/9) και θα γεμίσει με… χρυσάφι τους τραπεζικούς λογαριασμούς όσους βρεθούν στο κυρίως ταμπλό.

Όπως ανακοίνωσε η διοργανώτρια αρχή, το prize money φέτος αυξάνεται 8% σε σχέση με το 2018 και ορίζεται στα 57.238.700 δολάρια, τα οποία θα μοιραστούν στους συμμετέχοντες ανάλογα με την πορεία τους στο τουρνουά. Συγκεκριμένα, οι νικητές στα ταμπλό των ανδρών και γυναικών θα γίνουν πλουσιότεροι κατά 3.850.000 δολάρια, ενώ οι φιναλίστ θα πάρουν από 1.900.000 δολάρια.

Αναλυτικά οι γύροι και τα ποσά:

128: $58,000

64: $100,000

32: $163,000

16: $280,000

Προημιτελικά: $500,000

Ημιτελικά: $960,000

Φιναλίστ: $1,900,000

Νικητής: $3,850,000

Οσον αφορά στα διπλά, η ομάδα που θα κερδίσει το βαρύτιμο τρόπαιο θα μοιραστεί 740.000 δολάρια, ενώ οι φιναλίστ θα πάρουν συνολικά 370.000 δολάρια.

Αναλυτικά οι γύροι και τα ποσά:

64: $17,000

32: $30,000

16: $50,000

Προημιτελικά: $91,000

Ημιτελικά: $175,000

Φιναλίστ: $370,000

Νικητής: $740,000.

