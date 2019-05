Ανάφλεξη στη Μ. Ανατολή : Οργή Ερντογάν για την επίθεση στο Anadolu – Βροχή ρουκετών, 4 νεκροί

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή, μετά τον βομβαρδισμό και την ισοπέδωση των γραφείων του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu στη Γάζα από ισραηλινά μαχητικά. Οργισμένη η αντίδραση του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ενώ οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα έναντι των ρουκετών που εκτοξεύονται από την πλευρά της Λωρίδας της Γάζας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε με τον εντονότερο τρόπο την επίθεση εναντίον των γραφείων του Anadolu στη Γάζα, ενώ τηλεφώνησε και στον γενικό διευθυντή του πρακτορείου, Σενόλ Καζαντζί.

«Η Τουρκία και το πρακτορείο Anadolu θα συνεχίσουν να ενημερώνουν τον κόσμο για την ισραηλινή τρομοκρατία και τις ωμότητες στη Γάζα και άλλες περιοχές της Παλαιστίνης παρά τις επιθέσεις αυτές» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ο τούρκος πρόεδρος.

Ο Καζαντζί τόνισε ότι το πρακτορείο θα συνεχίσει να ενημερώνει για τον δίκαιο αγώνα της Παλαιστίνης και την επιθετικότητα του Ισραήλ. «Αναμένουμε μια ειλικρινή ανταπόκριση από τους διεθνείς οργανισμούς που προτιμούν να τηρούν σιωπή όταν οι επιθέσεις προέρχονται από το Ισραήλ», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους από τις ισραηλινές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας. Μεταξύ αυτών ήταν και μια έγκυος γυναίκα με την μικρή κόρη της.

Η Άγκυρα κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δράσει απέναντια στις «δυσανάλογες ενέργειες» του Ισραήλ στην Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έπειτα από τον βομβαρδισμό των γραφείων του Anadolu.

Περισσότερες από 250 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν στη διάρκεια του Σαββάτου από τη Λωρίδα της Γάζας εναντίον ισραηλινών χωριών και κοινοτήτων, με τις ισραηλινές δυνάμεις να βομβαρδίζουν από αέρος και εδάφους τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Καταδικάζουμε έντονα τις αδιάκριτες επιθέσεις στη Γάζα από το Ισραήλ, που προκάλεσαν τον θάνατο και τον τραυματισμό πολλών αθώων ανθρώπων και στόχευσαν το κτίριο του πρακτορείου Anadolu» αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ και προσθέτει: «Καλούμε επειγόντως τη διεθνή κοινότητα να δράσει για την αποκλιμάκωση της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή από τις δυσανάλογες ενέργειες από το Ισραήλ».

We strongly condemn Israel’s attack against Anadolu Agency’s office in Gaza.

Turkey and Anadolu Agency will continue to tell the world about Israeli terrorism and atrocities in Gaza and other parts of Palestine despite such attacks.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 4, 2019