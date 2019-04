Ο «αποχαιρετισμός» του Πιτίνο στον Χάβλιτσεκ

Σήμερα (26/4) τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή ένας θρύλος του ΝΒΑ και των Μπόστον Σέλτικς, ο Τζον Χάβλιτσεκ, σε ηλικία 79 ετών χάνοντας τη «μάχη» που έδινε με τη νόσο του Πάρκινσον τα τελευταία χρόνια.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, ο οποίος είχε υπάρξει και προπονητής των «Κελτών» για τέσσερα χρόνια, από το 1997 έως το 2001, έγραψε ένα μήνυμα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, αποχαιρετώντας αυτόν τον μεγάλο παίκτη.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Πιτίνο για τον Χάβλιτσεκ:

«Στεναχωρήθηκα που άκουσα για τον θάνατο του Τζον Χάβλιτσεκ. Ήταν ένας γίγαντας. Πάντα θα σέβομαι τη σεμνότητα και την αφοσίωσή του στους Σέλτικς. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του».

So sad to hear of John Havlicek’s passing. A giant of a man. I was always in awe of his humility and loyalty to the Celtics. My sympathies to his family.

— Rick Pitino (@RealPitino) April 26, 2019