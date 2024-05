Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 56 τραυματίστηκαν, όταν σκηνή κατάρρευσε σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μεξικό.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες 15 άτομα που έχουν τραυματιστεί, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης του υποψηφίου για την προεδρία, Χόρχε Αλβάρες Μάινεζ, μία ριπή ανέμου προκάλεσε το ατύχημα στην πόλη Σαν Πέδρο Γκάρζα Γκαρσία στη βόρεια πολιτεία Νουέβο Λεόν. Τις πληροφορίες έκανε γνωστές ο νυν πρόεδρος του Μεξικό, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, στον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter).

Επικαλούμενος σχόλια του τοπικού κυβερνήτη, ο πρόεδρος του Μεξικό επιβεβαίωσε ότι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ υπάρχουν αρκετοί τραυματίες.

Τα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Χόρχε Αλβάρες Μάινεζ να κουνάει τα χέρια του, καθώς πλήθος φωνάζει το όνομά του. Τότε σηκώνει το βλέμμα του και βλέπει μία γιγάντια οθόνη και μια μεταλλική κατασκευή να ανατρέπεται προς το μέρος του. Εν συνεχεία, ο υποψήφιος φαίνεται να τρέχει για βοήθεια, καθώς μέρος της εξέδρας ανατράπηκε στη συγκέντρωση.

Ο δήμαρχος της περιοχής, όπου συνέβη το δυστύχημα, της πόλης Σαν Πέδρο Γκάρζα Γκαρσία, Μιγκέλ Τρεβίνιο, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «υπάρχουν άνθρωποι εγκλωβισμένοι και τραυματισμένοι».

«Βρίσκομαι σε επικοινωνία με τις πολιτειακές αρχές και παρακολουθώ τις εξελίξεις έπειτα από αυτό που έγινε. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να προσφερθεί βοήθεια στα θύματα», ανέφερε με τη σειρά του Χόρχε Αλβάρες Μάινεζ μέσω X. Πρόσθεσε πως ανάμεσα στους τραυματίες είναι μέλη της ομάδας του και συμπλήρωσε πως αναστέλλει την εκστρατεία του.

WATCH: Mexican presidential candidate Jorge Máynez escapes when stage collapses. At least 4 dead, many injured pic.twitter.com/bA4hpkjkje

— BNO News (@BNONews) May 23, 2024