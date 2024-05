Η Οντίν Λιναρδάτου φιλοξενεί στο νέο podcast του «Βήματος», «Ok, Yes! Ok, Yes! Πάει η Ευρώπη για εκλογές» τον Λουκά Τσούκαλη, καθηγητή στη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων του Παρισιού (Sciences Po), ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), ο οποίος εξηγεί γιατί οι ευρωεκλογές έχουν σημασία.

Μεταξύ άλλων στο επεισόδιο «Γιατί η Ευρώπη δεν είναι σέξι;» θα ακούσετε: