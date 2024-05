Το Μπέργκαμο και το ιταλικό ποδόσφαιρο πανηγυρίζει τη στέψη της Αταλάντα στο Europa League.

Αν και η φιναλίστ Λεβερκούζεν ήταν αήττητη εφέτος σε όλες τις διοργανώσεις, η καταπληκτική ομάδα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι σάρωσε στον τελικό που διεξήχθη στο Δουβλίνο κι έφτασε σ’ ένα επιβλητικό 3-0.

ATALANTA HAVE DONE IT! ⚫️🔵#UELfinal pic.twitter.com/d6Tw1L3IcD

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2024