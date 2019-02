Το πρώτο ρωσικό ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία

Russian President Vladimir Putin (L) and his Turkish counterpart Tayyip Erdogan arrive for a joint news conference following their meeting in Istanbul, Turkey, October 10, 2016. REUTERS/Osman Orsal

Προς υλοποίηση προχωρά η αμυντική συμφωνία Ρωσίας – Τουρκίας, με το πρώτο ρωσικό ελικόπτερο πολλαπλών χρήσεων τύπου «Ka-32», να παραδίδεται στην Τουρκία όπως επιβεβαίωσε και ο Αντρέι Μπογκίνσκι, ο γενικός διευθυντής της ρωσικής εταιρείας. «H Ρωσία παρέδωσε το πρώτο ελικόπτερο Ka-32 στην Τουρκία» ανέφερε ο Α. Μπογκίνσκι τονίζοντας ότι: «Στα τέλη Μαρτίου, στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε με τις παραδόσεις και των υπολοίπων πέντε ελικοπτέρων Ka-32A11BC» και πρόσθεσε πως η Αγκυρα ενδιαφέρεται και για τα ελικόπτερα «Ansat». Η Τουρκία θα παραλάβει συνολικά οκτώ ελικόπτερα πολλαπλών ρόλων, από εσωτερικής ασφάλειας μέχρι αεροπυρόσβεσης σε ένα συμβόλαιο που ξεπερνά σε αξία τα 150 εκατ. δολ. Τα «Ka-32» χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη αναζήτησης και διάσωσης, εργασίες εγκατάστασης σε μεγάλο υψόμετρο, πυρόσβεση, χειρισμού φορτίου, μεταφορά ασθενών, περιπολίες και δραστηριότητες πληροφοριών. Έχουν τριμελές πλήρωμα, (δύο πιλότοι και μηχανικός πτήσης) και σε αποστολές αεροπυρόσβεσης ο κάδος που μεταφέρουν έχει συνολική χωρητικότητα τεσσάρων τόνων. Την ίδια στιγμή η Άγκυρα εμφανίζεται αποφασισμένη παρά τα αμερικανικά τελεσίγραφα και την απόφαση της Ουάσιγκτον να παγώσει την παράδοση των F-35 να προχωρήσει στην αγορά το S-400 και όπως αναφέρει η “Kommersant”, τα αντιαεροπορικά συστήματα, που αναμένεται να ξεκινήσουν να φθάνουν στην Τουρκία τον Ιούλιο, δεν θα ενταχθούν στα νατοϊκά πρότυπα, αλλά θα τεθούν στο εθνικό δίκτυο. Οι συστοιχίες του ρωσικού αντι-πυραυλικού συστήματος S-400, αναμένεται ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν εγκατασταθεί, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της τουρκικής Αμυντικής Βιομηχανίας Ισμαήλ Ντεμίρ. Αναφερόμενος στους αμερικανικούς Patriot, ο επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας ανέφερε ότι η Τουρκία έχει ανάγκη για πάνω από δύο αντι-πυραυλικά συστήματα, γι’ αυτό και γίνονται επαφές προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και για την ανάπτυξη ενός εγχώριου αντι-πυραυλικού συστήματος. Δήλωσε ωστόσο ότι στην αμερικανική πρόταση για τους Patriot υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που η Τουρκία δεν μπορεί να αποδεχτεί. Με στόχο να εξευμενίσει την Ουάσιγκτον ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακαρ, πήγε στην Ουάσιγκτον, από κοινού με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Γιάσαρ Γκιλέρ, επικεφαλής μεγάλης αντιπροσωπείας. Το ερώτημα είναι αν τελικά ο Ερντογάν θα κάνει πίσω ή όχι στους S-400 με στόχο να κερδίσει ξανά την εύνοια των αμερικανών και ποιες θα είναι οι ενδεχόμενες κυρώσεις που οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν να επιβάλλουν στην Τουρκία.