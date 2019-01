Το συλλαλητήριο στον διεθνή Τύπο: Xιλιάδες ειρηνικοί διαδηλωτές αναγκάστηκαν να διαφύγουν πανικόβλητοι

Πρωτοσέλιδα και εκτενή δημοσιεύματα έχει κατακλύσει το χθεσινό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών, καθώς και τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στη συνέχεια.

Εικόνες από τις συγκρούσεις των ΜΑΤ με τους κουκουλοφόρους, τη βροχή των δακρυγόνων και το βομβαρδισμένο τοπίο στην πλατεία Συντάγματος έκαναν το γύρο του κόσμου.

Süddeutsche Zeitung – «Περισσότερα από απλώς ένα όνομα»

Mε κεντρική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδό της από το συλλαλητήριο στην Αθήνα και τίτλο «Περισσότερα από απλώς ένα όνομα» κυκλοφορεί τη Δευτέρα η Süddeutsche Zeitung.

Η γερμανική εφημερίδα σημειώνει στη λεζάντα: «»Μακεδονία» είναι η λέξη πάνω στη σημαία με τα εθνικά χρώματα της Ελλάδας, μπλε και λευκό, που κρατούσαν οι διαδηλωτές την Κυριακή στην Αθήνα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που ήρθαν για να προκαλέσουν επεισόδια, διαδήλωσαν ενάντια στη συμφωνία που τερματίζει τη διαμάχη με τη γείτονα χώρα για το ονοματολογικό. Αυτή η χώρα που ονομάζεται Μακεδονία θα μετονομαστεί σε Βόρεια Μακεδονία –για να διαχωρίζεται από την ελληνική περιοχή της Μακεδονίας. Αλλά αυτό δεν αρκεί για πολλούς Έλληνες. Διαισθάνονται ότι αυτό αποτελεί προδοσία της εθνικής κληρονομιάς».

Spiegel Online

Δεκάδες χιλιάδες εθνικιστές διαδήλωσαν στην Αθήνα εναντίον της προγραμματισμένης επικύρωσης της αλλαγής του ονόματος της Μακεδονίας σε Βόρεια Μακεδονία.

Κάποιοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο προαύλιο της Βουλής» γράφει το Spiegel Online σε εκτενές ρεπορτάζ από την Αθήνα. «Οι διαδηλωτές κρατούσαν ελληνικές σημαίες και φώναζαν συνθήματα όπως «Προδότες-Πολιτικοί».

Έριξαν πέτρες άλλα αντικείμενα και πυροτεχνήματα στους αστυνομικούς, σύμφωνα με ΜΜΕ (…) Xιλιάδες ειρηνικοί διαδηλωτές – μεταξύ των οποίων και οικογένειες – αναγκάστηκαν να διαφύγουν πανικόβλητοι», γράφει το Spiegel περιγράφοντας την κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως αναφέρει η γερμανική ιστοσελίδα οι διαδηλώσεις κατά της μετονομασίας της ΠΓΔΜ σε Βόρεια Μακεδονία ξεκίνησαν μετά το κάλεσμα «δεξιών και εθνικιστικών οργανώσεων» ενόψει της επικείμενης ψηφοφορίας στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτήν την εβδομάδα.

Τagesschau.de – «Υπάρχει μόνο μια Μακεδονία»

Eκτενές ρεπορτάζ από την Αθήνα δημοσιεύει και η ιστοσελίδα Τagesschau.de: του πρώτου προγράμματος της γερμανικής τηλεόρασης ARD. «Το ζήτημα του ονόματος της Μακεδονίας αγγίζει πολλούς Έλληνες στην καρδιά. Κυρίως στην ομώνυμη ελληνική επαρχία η Συμφωνία αυτή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Χιλιάδες διαδηλώνουν στην Αθήνα», γράφει η ιστοσελίδα μεταφέροντας τη γνώμη απλών διαδηλωτών και το κλίμα του συλλαλητηρίου. «Στους επίσημους ελληνικούς χάρτες η χώρα αποκαλείται FYROM (Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας)» σημειώνει η ιστοσελίδα.

Αναγνωρίζουν μια χώρα που δεν υπάρχει. Μια εθνικότητα, που επίσης δεν υπάρχει.

Και μια γλώσσα που είναι εξίσου ανύπαρκτη. Όλα αυτά είναι εντελώς απαράδεκτα. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε» αναφέρει διαδηλωτής στον γερμανό ρεπόρτερ. «Η οργή των αντιπάλων της συμφωνίας είναι μεγάλη» αναφέρει το ρεπορτάζ. «Μόνο μια Μακεδονία υπάρχει. Δεν πρέπει να συμβεί όλο αυτό που γίνεται. Δεν θέλουμε να το επιτρέψουμε» αναφέρει ένας αγρότης που ήρθε να διαδηλώσει στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο ρεπορτάζ φιλοξενεί και την αντίθετη άποψη, των υποστηρικτών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η Ελλάδα έπρεπε σε ορισμένα σημεία να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Για παράδειγμα, αναγνωρίζουμε τώρα ότι στη γειτονική χώρα υπάρχει μια μακεδονική γλώσσα. Αλλά από την άλλη πλευρά, έλεγαν παλιά στη γειτονική χώρα ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Τώρα πια λένε ότι είναι Σλάβοι. Οπότε τώρα είναι δίκαιο να μπορούν να χρησιμοποιούν τη λέξη Μακεδονία στο όνομα του κράτους τους» αναφέρει στον ρεπόρτερ ένας εργάτης .

Το ρεπορτάζ επίσης σημειώνει: «Φιλήσυχοι άνθρωποι, εργάτες ή αγρότες σκέφτονται και ζουν στην πραγματικότητα στη βόρεια Ελλάδα σύμφωνα με το μότο «υπάρχουμε αλλά και συνυπάρχουμε».

Όμως στο πεδίο του Μακεδονικού δεν υπάρχει κατανόηση για την άλλη πλευρά. Ακόμη κι αν σε λίγες μέρες στην ελληνική βουλή η πλειοψηφία θα ψηφίσει υπέρ του ονόματος Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, οι αντίπαλοι του ονόματος αυτού πιθανότατα δεν θα αποκαλέσουν ποτέ αυτή τη χώρα στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας με αυτό το όνομα».

Tagesspiegel – Ο ρόλος της αντιπολίτευσης

Η εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου εστιάζει στη στάση της αντιπολίτευσης σημειώνοντας ότι «τα κόμματα της αντιπολίτευσης που απορρίπτουν τον συμβιβασμό που προήλθε από τη διαπραγμάτευση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, δεν έκαναν τα ίδια επίσημο κάλεσμα για το συλλαλητήριο.

Ενθάρρυναν ωστόσο πολύ περισσότερο τους υποστηρικτές τους να συμμετάσχουν σε αυτά. Κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν παρόντες, μεταξύ αυτών και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα συλλαλητήριο για τη δημοκρατία, την Ελλάδα, το δίκαιο».Μέγαρο Μαξίμου: Ακραία στοιχεία και χρυσαυγίτες επιχείρησαν να εισβάλουν στην Βουλή.

DPA

Στη διάρκεια του συλλαλητηρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα για τη συμφωνία του ονόματος της ΠΓΔΜ, οι ελληνικές αρχές συγκρούστηκαν με δεξιούς εξτρεμιστές, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, μεταδίδει το Γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (DPA).

Οι διαδηλωτές πετούσαν πέτρες στην αστυνομία, φωτοβολίδες και άλλα αντικείμενα, ενώ η αστυνομία απάντησε με τη χρήση δακρυγόνων και χημικών, αναφέρεται στην ανταπόκριση του DPA.

Δεκάδες χιλιάδες κόσμου κατέβηκαν στο συλλαλητήριο αυτό προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την αλλαγή του ονόματος της πΓΔΜ σε Βόρεια Μακεδονία και να δείξουν την αντίθεσή τους στη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την βαλκανική αυτή χώρα.

Ως αντάλλαγμα για την αλλαγή του ονόματος της χώρας, η Ελλάδα θα σταματήσει να θέτει εμπόδια για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Οι Έλληνες εθνικιστές κατηγορούν τον Τσίπρα ότι έκανε πολλές υποχωρήσεις στη συμφωνία του Ιουνίου με τον Ζόραν Ζάεφ και υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να επιτρέψει στον βόρειο γείτονά της να χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία στο όνομα της χώρας του.

AFP

Συγκρούσεις ανάμεσα στην αστυνομία και σε ομάδες κουκουλοφόρων διαδηλωτών ξέσπασαν την Κυριακή στην Αθήνα, όπου δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν κατά της συμφωνίας για την αλλαγή του ονόματος της γειτονικής «Μακεδονίας», την οποία το ελληνικό κοινοβούλιο θα κληθεί να επικυρώσει μέσα στις επόμενες μέρες.

Τα επεισόδια βίας ξέσπασαν εν μέσω της προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα να αντιμετωπίσει την πολιτική καταιγίδα που έχει ξεσπάσει για τη συμφωνία ορόσημο με τη «Μακεδονία» που έχει στόχο να τερματίσει μια 27ετή διαμάχη με την Αθήνα, σχετικά με το όνομα της χώρας. Είκοσι πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με δήλωση του ελληνικού υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, ενώ ένας σταθμός πρώτων βοηθειών ανέφερε ότι δύο διαδηλωτές νοσηλεύτηκαν με αναπνευστικά προβλήματα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, ο αριθμός των διαδηλωτών ανήλθε σε 60.000, ενώ οι διοργανωτές δήλωσαν ότι τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι συμμετείχαν στο συλλαλητήριο, και ότι εκατοντάδες λεωφορεία μετέφεραν διαδηλωτές, ειδικά από την περιοχή της βόρειας Ελλάδας που επίσης «διεκδικεί το όνομα της πΓΔΜ».

Οι ταραχές ξέσπασαν όταν περίπου 30 κουκουλοφόροι νεαροί προσπάθησαν να μπουν στο κτίριο του κοινοβουλίου, πετώντας παράλληλα πέτρες και άλλα αντικείμενα. Τα ΜΑΤ απάντησαν ρίχνοντας δακρυγόνα και διασκορπίζοντας το πλήθος έξω από το κοινοβούλιο. Οι κουκουλοφόροι στη συνέχεια επιτέθηκαν στους δημοσιογράφους στο σημείο, καταστρέφοντας τον εξοπλισμό των φωτορεπόρτερ και των κάμεραμεν, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του AFP.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση «τα γεγονότα προκλήθηκαν από εξτρεμιστές, μέλη της Χρυσής Αυγής, που προσπάθησαν να μπουν στο κοινοβούλιο». «Επιτέθηκαν στην αστυνομία με ξύλα και ρόπαλα, στέλνοντας δεκάδες τραυματίες στο νοσοκομείο» ανάφερε ο Αλέξης Τσίπρας σε δήλωσή του.

Στο δημοσίευμά του, το Γαλλικό πρακτορείο παραθέτει δηλώσεις από πολίτες που κατέβηκαν στο χθεσινό συλλαλητήριο για να φωνάξουν ότι «υπάρχει μόνο μια Μακεδονία, η ελληνική». «Αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση προδοτών» ανέφερε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο η διαδηλώτρια Χριστίνα Γεροδήμου. Ειδική αναφορά κάνει το Γαλλικό Πρακτορείο και στην παρουσία πολιτικών προσώπων στην διαδήλωση. «Ήρθα εδώ επειδή ήταν το πατριωτικό μου καθήκον» ανέφερε εχθές η βουλευτής Σερρών με τη ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, ενώ ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, χαρακτήρισε το συλλαλητήριο «μια κινητοποίηση για τη Δημοκρατία, για τα Ελλάδα και για τα δικαιώματά μας».

Demonstrators clash with police in Athens, Greece as tens of thousands of people protest a planned name change for the neighboring country of Macedonia to the Republic of North Macedonia https://t.co/XJjPWk7C67 pic.twitter.com/ruN4J3G1PK

— AFP news agency (@AFP) January 20, 2019