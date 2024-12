Αεροσκάφος συνετρίβη αφού βγήκε εκτός του διαδρόμου προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου της πόλης Μουάν στη Νότια Κορέα και προσέκρουσε σε φράχτη. Πρόκειται για αεροσκάφος των αερογραμμών της Jeju Air στο οποίο επέβαιναν 175 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος.

Μόλις δυο άνθρωποι, μέλη του πληρώματος —άνδρας και γυναίκα— κατορθώθηκε να ανασυρθούν ζωντανοί από το ουραίο τμήμα του κουφαριού αεροσκάφους της εταιρείας Jeju Air με συνολικά 181 επιβαίνοντες, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap επικαλούμενο το πυροσβεστικό σώμα.

Κατά συνέπεια ο αριθμός των θυμάτων υπολογίζεται πως θα φθάσει στους 179 νεκρούς. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 176 σοροί, αναμέσά τους και ορισμένοι για τους οποίους δεν έχει καταστεί να αναγνωριστούν, καθώς μετά την πρόσκρουση του αεροπλάνου σε τοιχίο, το Boeing μετατράπηκε σε μια φλεγόμενη μάζα.

Ο πιλότος δεν κατάφερε να σταματήσει το αεροπλάνο έγκαιρα πριν το τέλος του αεροδιαδρόμου, ούτε μπόρεσε να το απογειώσει με αποτέλεσμα το αεροπλάνο να προσκρούσει σε φράχτη πιάνοντας αμέσως φωτιά.

A passenger plane crashed while landing in South Korea. Reports indicate 173 fatalities. pic.twitter.com/11xroKDxJs

— NEXTA (@nexta_tv) December 29, 2024