Άλλο ένα περιστατικό με ζημιές σε υποβρύχιο καλώδιο στη Βαλτική έρχεται στο φως από μέσα ενημέρωσης στη Λετονία, ενώ και αυτή τη φορά υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για σκόπιμη ενέργεια.

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, το σύστημα παρακολούθησης της μετάδοσης δεδομένων κατέγραψε διαταραχές στις υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων στο εν λόγω τμήμα. Αν και υπάρχει καθυστέρηση στην ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, οι περισσότεροι χρήστες στη Λετονία δεν διαπιστώνουν πρόβλημα.

Όπως αναφέρουν τα λετονικά μέσα ενημέρωσης, ένα υποβρύχιο καλώδιο μεταφοράς δεδομένων από το Βεντσπίλς προς το Γκότλαντ της Σουηδίας έχει υποστεί ζημιά.

An underwater cable to Gotland has been damaged, reports Latvian media. The cable is said to have been damaged in the Swedish economic zone, The cable runs between Ventspils, Latvia, and Gotland, Sweden.

Early Sunday morning, the submarine fiber-optic cable of the Latvian State… pic.twitter.com/ZnjFAm5XvY

— Clash Report (@clashreport) January 26, 2025