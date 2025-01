Εκτεταμένες επικρίσεις προκάλεσε στο διαδίκτυο η χειρονομία του Έλον Μασκ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Capital One Arena στο πλαίσιο της ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος τοποθέτησε ένα χέρι στο στήθος του ακολουθούμενο από μια κίνηση προς τα πάνω, γεγονός που σήμανε συναγερμό στους επικριτές οι οποίοι τη θεώρησαν ως ένα αδιαμφισβήτητο νεύμα στον φασιστικό συμβολισμό.

Κοινοποιώντας μια ανάρτηση από τον λογαριασμό «The Rabbit Hole» στο X (πρώην Twitter), ο Μασκ απέρριψε τις κατηγορίες ως μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας συκοφάντησης. «Η επίθεση «όλοι είναι Χίτλερ» είναι τόσο κουραστική», έγραψε, προσθέτοντας: «Ειλικρινά, χρειάζονται καλύτερα βρώμικα κόλπα», είπε προς τους επικριτές του.

The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0

— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025