Αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για την μετονομασία του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής» κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας του που έλαβε χώρα χθες στο Καπιτώλιο.

Μάλιστα, οι κάμερες κατέγραψαν την 77χρονη πολιτικό και πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Χίλαρι Κλίντον, να ξεσπά σε γέλια.

Η ίδια, καθόταν μαζί με τον σύζυγό της, τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, και όπως φάνηκε από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έκαναν γρήγορα το γύρο του διαδικτύου, δεν κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια να κρύψει το γέλιο της, γεγονός που πολλοί εξέλαβαν ως ειρωνεία.

Hillary laughing at Trump announcing he’s renaming the Gulf Of Mexico to the Gulf of America 😂 pic.twitter.com/UWypR7d8vb

— Adam (@AdamJSmithGA) January 20, 2025