Σεισμός 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Τρίτη μια ορεινή περιοχή στα νότια της Ταϊβάν, κοντά στην πόλη Τσιάγι, ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία του νησιού, με αναφορές για πρώτες μικρές ζημιές. Κατά την ίδια πηγή, είχε βάθος 9,4 χιλιομέτρων (6 μίλια) με επίκεντρο την πόλη Ντάπου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση ήταν μεγέθους 6 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης Γιουτζίνγκ, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

⚠Preliminary info: M6.0 #earthquake (#地震) about 30 km SW of #Douliu (#Taiwan) 3 min ago (local time 00:17:28). Updates at:

— EMSC (@LastQuake) January 20, 2025