Οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη του παυθέντα προέδρου Γιουν Σοκ-γελ, μετά από έφοδο στην κατοικία του, περίπου ενάμιση μήνα αφού βύθισε τη Νότια Κορέα σε πολιτικό χάος, κηρύσσοντας εφήμερο στρατιωτικό νόμο την 3η Δεκεμβρίου.

Η ομάδα που διενεργεί την έρευνα σε βάρος του «εκτέλεσε ένταλμα σύλληψης του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ σήμερα στις 10:33» (σ.σ. τοπική ώρα· 03:33 ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο κ. Γιουν, που αντιμετωπίζει δίωξη για «ανταρσία», εξαιτίας της κήρυξης στρατιωτικού νόμου —η κατηγορία επισύρει ακόμη και την ποινή του θανάτου— είναι ο πρώτος αρχηγός του νοτιοκορεατικού κράτους που συλλαμβάνεται στη συνταγματική ιστορία της χώρας.

🚨BREAKING: SOUTH KOREA PRESIDENT YOON FINALLY ARRESTED AFTER HOURS LONG STANDOFF AND MULTIPLE ATTEMPTS AT THIS. pic.twitter.com/KlEWdutFIk — Chaos Alerts (@ChaosAlertsOnX) January 15, 2025

Αστυνομικοί, εισαγγελείς και άλλα στελέχη της υπηρεσίας ερευνών για διαφθορά υψηλών προσώπων, μετήγαγαν τον παυθέντα αρχηγό του κράτους στα γραφεία της εισαγγελίας για να ανακριθεί, σύμφωνα με το επίσημο νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

GWACHEON, South Korea (@CNN) — This is where suspended President Yoon is being questioned by corruption investigators… Gates to the property were just shut, with Yoon supporters crowding outside. pic.twitter.com/4qglnCVYze — Mike Valerio (@ValerioCNN) January 15, 2025

Πάνω από 3.000 αστυνομικοί και ερευνητές συγκεντρώθηκαν στην κατοικία του κ. Γιουν, πριν από τα ξημερώματα, διαπερνώντας συγκεντρωμένους υποστηρικτές του και βουλευτές της παράταξής του, του Κόμματος της Εξουσίας στον Λαό, που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να προσπαθήσουν να εμποδίσουν τη σύλληψή του και ξέσπασαν μικροεπεισόδια.

BREAKING : Update South Korea Police & Officials begin moving barriers in new attempt to arrest President Yoon supporters of Yoon are gathered to stop them pic.twitter.com/ULsGjZnm3t — Gio DeBatta 🍸 (@GDebatta) January 14, 2025

Ο ίδιος ο παυθείς πρόεδρος ανέφερε πως αποφάσισε να παραδοθεί, παρότι θεωρεί παράνομη τη διαδικασία, για να αποφευχθεί «αιματοχυσία». «Αποφάσισα να απαντήσω στην Υπηρεσία Διερεύνησης της Διαφθοράς», δήλωσε ο Γιουν σε προηχογραφημένο βιντεοσκοπημένο μήνυμα, προσθέτοντας ότι δεν αποδέχεται τη νομιμότητα της έρευνας, αλλά συμμορφώνεται «για να αποτρέψει οποιαδήποτε ατυχή αιματοχυσία».

Η υπεράσπιση του ερίζει εξαρχής πως η σύλληψη του κ. Γιουν είναι παράνομη, ενέργεια με μοναδικό σκοπό τη δημόσια ταπείνωσή του.

South Korea’s suspended President Yoon Suk Yeol was arrested on Wednesday morning following a predawn raid by police and investigators on his fortified hilltop compound. Source: FT pic.twitter.com/Tccitd7s7p — Zagonel (@Zagonel85) January 15, 2025

Η αντιπολίτευση από την πλευρά της λέει ότι η σύλληψη του είναι το «πρώτο βήμα» για την αποκατάσταση της τάξης.

Η απόφαση του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο και να στείλει τον στρατό στο κοινοβούλιο για να το φιμώσει, άφησε άναυδη τη χώρα της Ασίας και τη βύθισε σε πολιτική κρίση άνευ προηγουμένου, υποχρεώνοντάς τον να πάρει το μέτρο αυτό πίσω, δεχόμενος ασφυκτική πίεση από τα μέλη ης εθνικής αντιπροσωπείας και χιλιάδες πολίτες που βγήκαν στους δρόμους. Οδήγησε στην παύση του από το κοινοβούλιο τη 14η Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τους NYT, oι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους 48 ώρες για να ανακρίνουν τον κ. Γιουν, μετά τις οποίες θα μπορούσαν να υποβάλουν αίτηση για ξεχωριστό ένταλμα, πριοκειμένου να τον συλλάβουν επίσημα. Ξεχωριστά, το Συνταγματικό Δικαστήριο εξετάζει εάν η παραπομπή του από την Εθνοσυνέλευση στις 14 Δεκεμβρίου ήταν νόμιμη και εάν ο παυθείς πρόεδρος θα πρέπει να απομακρυνθεί οριστικά από τα καθήκοντά του.