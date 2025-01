Ερευνητές που μετέβησαν στην προεδρική κατοικία στη Σεούλ ακύρωσαν την επιχείρηση σύλληψης του παυθέντα προέδρου της Νότιας Κορέας Γιουν Σοκ-γελ, αφού εμποδίστηκαν να εκτελέσουν το ένταλμα που είχαν στα χέρια τους από τους σωματοφύλακές του.

«Όσον αφορά την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης σήμερα, διαπιστώθηκε ότι ήταν (…) αδύνατη λόγω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου» και «οι ανησυχίες για την ασφάλεια του προσωπικού οδήγησαν στην απόφαση να αναβληθεί η εκτέλεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων (CIO).

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, η ομάδα της CIO βρέθηκε αντιμέτωπη μέσα στην προεδρία αρχικά με μονάδα του στρατού και κατόπιν με τους σωματοφύλακες του κ. Γιουν.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν νωρίτερα εισαγγελέα της CIO, τον Λι Ντέε-χουάν, συνοδευόμενο από πολλά άλλα πρόσωπα, να διασχίζει την επιβλητική πύλη ασφαλείας της επίσημης προεδρικής κατοικίας περί τις 08:00 (τοπική ώρα· 01:00 ώρα Ελλάδας).

Οι ερευνητές αρχικά «εμποδίστηκαν» από «στρατιωτική μονάδα» στο «εσωτερικό» της κατοικίας να περάσουν. Αφού κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο, βρέθηκαν «αντιμέτωποι με την υπηρεσία ασφαλείας» του προέδρου, που ήδη εμπόδισε την εκτέλεση ενταλμάτων ερεύνης στην προεδρική κατοικία τις τελευταίες ημέρες, με την επίκληση της νομοθεσίας για τα κρατικά μυστικά.

O Γιούν είχε αγνοήσει τρεις κλήσεις για να εμφανιστεί για ανάκριση, κάτι που τελικά οδήγησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Current scene close to President Yoon Suk Yeol’s residence.

Fringe group of pro-Yoon supporters pledge their allegiance to him and the country.

Investigators trying to arrest him reportedly in standoff with security service. pic.twitter.com/FjTfxJxuIj

— Raphael Rashid (@koryodynasty) January 3, 2025