Πυροσβεστικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με drone την ώρα που επιχειρούσε πάνω από την πυρκαγιά Palisades, στην επικράτεια του Λος Άντζελες, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις αρχές, το αμφίβιο πυροσβεστικό αεροσκάφος της Canadair, με το προσωνύμιο Super Scooper, υπέστη ρήγμα στο φτερό του, αλλά προσγειώθηκε με ασφάλεια. Κατά πληροφορίες, θα χρειαστεί επισκευές, που δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσουν, οπότε παραμένει καθηλωμένο στο έδαφος.

Κανείς δεν τραυματίστηκε, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, προσθέτοντας ότι το περιστατικό ερευνάται και προειδοποίησε πως η πτήση ενός drone εν μέσω προσπαθειών πυρόσβεσης αποτελεί ομοσπονδιακό έγκλημα και τιμωρείται με φυλάκιση έως 12 μήνες ή πρόστιμο έως 75.000 δολάρια.

«Η πτήση ενός drone κοντά σε πυρκαγιά είναι επικίνδυνη και μπορεί να κοστίσει ζωές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει την καθήλωση των αεροσκαφών. «Η καθυστέρηση της εναέριας αντίδρασης αποτελεί απειλή για τους πυροσβέστες στο έδαφος, τους κατοίκους και τις περιουσίες στις κοντινές κοινότητες και μπορεί να επιτρέψει στις πυρκαγιές να μεγαλώσουν».

Στον μαύρο από τους καπνούς ουρανό του Λος Άντζελες, δεκάδες πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα έκαναν χθες ασταμάτητα ρίψεις νερού ή επιβραδυντικού αφρού για να περιορίσουν τις φλόγες που ρημάζουν τομείς της καλιφορνέζικης μητρόπολης.

«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο πολλά ταυτόχρονα», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ο Άλμπερτ Αζούζ, χειριστής ελικοπτέρου, στο οποίο επιβιβάστηκαν δημοσιογράφοι που πέταξαν πάνω από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, αντιμέτωπη με τις «πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία» της πολιτείας, όπως το έθεσε ο Αμερικανός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, τα τελευταία 24ωρα.

Εργαζόμενος σε ιδιωτική εταιρεία αεροπορικών μεταφορών από το 2016, ο Άλμπερτ Αζούζ έχει δει πολλές πυρκαγιές. Θυμάται ιδίως αυτές που σάρωσαν τη λουτρόπολη Μάλιμπου, δυτικά του Λος Άντζελες, πριν από έξι χρόνια. «Ήταν παλαβό», λέει με φόντο τους γεμάτους καπνούς αιθέρες της μεγαλούπολης.

Οι δημοσιογράφοι στο ελικόπτερο μπορούσαν να δουν τουλάχιστον έξι μέτωπα. Ο ορίζοντας καλυπτόταν από πελώριες στήλες καπνού, που υψώνονταν από βουνά και λόφους γύρω από την πόλη.

While Trump threatens to invade Canada and his MAGA movement bullies and harasses Canadians and other US allies, Canadians are busy saving USians from burning alive.

Canadian air crews in Los Angeles risked their lives to save US civilians. #palisadesfire pic.twitter.com/EiYOAG6Zzf

— Anonymous (@YourAnonCentral) January 9, 2025