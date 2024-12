Στο χειρότερο αεροπορικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί ποτέ στη Νότια Κορέα, 179 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν το Boeing της Jeju Air προσγειώθηκε με την κοιλιά, ξέφυγε από τον διάδρομο και κατέληξε σε έναν τοίχο, στο διεθνές αεροδρόμιο της Μουάν. Η πτήση 7C2216 είχε αναχωρήσει από την Μπανγκόκ, μεταφέροντας 175 επιβάτες και εξαμελές πλήρωμα. Μόνο δύο άνθρωποι, μέλη του πληρώματος, επέζησαν, καθώς κάθονταν κοντά στην ουρά του μοιραίου αεροσκάφους.

Οι αρχές ανακοίνωσαν τα ονόματα ορισμένων από τα θύματα, προκαλώντας έκρηξη οργής και θλίψης μεταξύ των συγγενών τους που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο. Κάποιοι ούρλιαζαν, έκλαιγαν ή κατέρρευσαν στο πάτωμα της αίθουσας αφίξεων, όπου περίμεναν την επιστροφή των δικών τους ανθρώπων.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα DNA από τους συγγενείς για να αναγνωρίσουν τους νεκρούς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, έχουν αναγνωριστεί οι 65 από τους 179.

Κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε ότι βρέθηκαν τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό υπουργείο Μεταφορών, ο πύργος ελέγχου είχε ειδοποιήσει το πλήρωμα του αεροσκάφους για σύγκρουση με σμήνος πουλιών. Ο πιλότος εξέπεμψε συναγερμό («Mayday») δύο λεπτά αργότερα κατά την προσπάθειά του να προσγειώσει το αεροσκάφος.

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας των Αερομεταφορών (NTSB) των ΗΠΑ θα στείλει μια ομάδα Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για να βοηθήσουν τις αρχές της Νότιας Κορέας στις έρευνες που διεξάγουν. Η NTSB ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι στην έρευνα θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της εταιρείας αεροναυπηγικής Boeing και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Το μεγάλο ερώτημα πάντως, στο οποίο μέχρις ώρας δεν έχει δοθεί επίσημη απάντηση είναι το πώς ακριβώς συνετρίβη το Boeing 737 στη Μουάν.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της επίσημης έρευνας για τα αίτια του δυστυχήματος, ειδικοί επισημαίνουν ελλείψεις στην ανταπόκριση του προσωπικού εδάφους (πού βρίσκονταν δηλαδή τα πυροσβεστικά οχήματα και οι αφροί στον διάδρομο προσγείωσης). Από τη στιγμή του προειδοποιητικού σήματος του Πύργου Ελέγχου μέχρι το πρώτο σήμα SOS παρήλθαν πάντως μόλις τρία λεπτά. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η σύγκρουση με σμήνος πουλιών δεν θα μπορούσε κατά πάσα πιθανότητα από μόνη της να προκαλέσει πλήρη απώλεια του ελέγχου του αεροσκάφους και εκτιμούν ότι υπήρξε συνδυασμός παραγόντων που οδήγησε στην τραγωδία.

«Η Τζιλ (η σύζυγός του) και εγώ, είμαστε συντετριμμένοι. Σκεφτόμαστε και προσευχόμαστε για τους ανθρώπους που επλήγησαν από αυτήν την τραγωδία», ανέφερε στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Λευκός Οίκος. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν κάθε αναγκαία βοήθεια» στη Σεούλ, πρόσθεσε.

Ο πάπας Φραγκίσκος προσευχήθηκε για τα θύματα της αεροπορικής καταστροφής.

«Οι σκέψεις μου κατευθύνονται προς το πλήθος των οικογενειών της Νότιας Κορέας που πενθούν σήμερα μετά την δραματική αεροπορική συντριβή. Ενώνομαι μέσω της προσευχής με τους επιζήσαντες και τους νεκρούς», δήλωσε ο ποντίφικας.

Τη βαθιά του θλίψη και θα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε ανάρτησή του στο Χ το υπουργείο επισημαίνει: «Βαθιά θλίψη για το τραγικό περιστατικό με το αεροπορικό δυστύχημα στη Νότια Κορέα. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων αυτή τη δύσκολη στιγμή».

