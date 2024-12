Το έσχατο μέτρο για να πιέσουν τον εργοδότη τους να προχωρήσει σε συνομιλίες με το συνδικάτο τους μετήλθαν οι εργαζόμενοι της Amazon.com σε επτά αμερικανικά εργοστάσια και αποχώρησαν νωρίς σήμερα το πρωί από την εργασία τους σε μια περίοδο αιχμής λόγω των εορταστικών αγορών.

Αποθηκάριοι σε πόλεις των ΗΠΑ, όπως η Νέα Υόρκη, η Ατλάντα και το Σαν Φρανσίσκο συμμετέχουν στη «μεγαλύτερη» απεργιακή κινητοποίηση στην κολοσσό λιανικών πωλήσεων, όπως ανακοίνωσε το συνδικάτο International Brotherhood of Teamsters, το οποίο εκπροσωπεί περίπου 10.000 εργαζόμενους σε 10 από τις εγκαταστάσεις της Amazon.

🚨 BREAKING: The Teamsters Union has launched the largest strike against Amazon in U.S. history. 🚨

Amazon has forced this strike by refusing to follow the law and bargain with the thousands of Amazon workers who organized with the Teamsters.

Now, Amazon Teamsters at facilities… pic.twitter.com/9gRej7GANm

— Teamsters (@Teamsters) December 19, 2024