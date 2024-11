Οι εργαζόμενοι της Amazon σε ΗΠΑ, Ινδία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία και δεκάδες άλλες χώρες, συνεπικουρούμενοι από τους διοργανωτές της Make Amazon Pay Day (Ημέρα της «Κάντε την Amazon να πληρώσει») απεργούν σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιόδους της χρονιάς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με αίτημα καλύτερους μισθούς, εργασιακές συνθήκες και συνδικαλιστικά δικαιώματα, με στόχο να «υποχρεώσουν την Amazon να λογοδοτήσει για κακομεταχείρηση των εργαζομένων, περιβαλλοντική υποβάθμιση και απειλές για τη δημοκρατία».

Black Friday και Cyber Monday κινδυνεύουν να μην διεξαχθούν ομαλά σε περισσότερες από 20 χώρες, στην πέμπτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται η απεργία από τους διοργανωτές, οι οποίοι επιλέγουν σκόπιμα τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία για να μεταφέρουν το μήνυμά τους προς την εταιρεία.

Στην Ινδία, οι εργαζόμενοι ζητούν από την Amazon καλύτερους μισθούς και να τους μεταχειρίζεται σωστά, έπειτα από κύμα ασθενειών στις αποθήκες, λόγω του καύσωνα του περασμένου Ιουλίου. Περίπου 200 εργαζόμενοι σε αποθήκες και διανομείε συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα, Νέο Δελχί, κάτω από το πανό «Make Amazon Pay». Μερικοί φόρεσαν μάσκες του επικεφαλής της Τζεφ Μπέζος και ένωσαν τα χέρια ενάντια στις πρακτικές της εταιρείας που εδρεύει στο Σιάτλ.

In Delhi, workers took time out from their demanding schedules at @amazonIN to join the movement to #MakeAmazonPay. Their determination to fight for fair pay, safe conditions, and respect inspires us all to stand in solidarity! ✊@ProgIntl@uniapro@uniglobalunion pic.twitter.com/QxdShxPK3C

— Amazon India Workers Union (@AiwaInd) November 29, 2024