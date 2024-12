Ένοπλος πυροβόλησε και τραυμάτισε δυο παιδιά πέντε κι έξι ετών, σε θρησκευτικό δημοτικό σχολείο της Βόρειας Καλιφόρνιας, την Τετάρτη, προτού αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία και μετέδωσαν τοπικά ΜΜΕ στις ΗΠΑ.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε σχολείο στην πόλη Παλέρμο – με περίπου 5.500 κατοίκους – της Καλιφόρνιας, περίπου 90 χιλιόμετρα βόρεια του Σακραμέντο, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπιουτ. «Ο φερόμενος ως ένοπλος είναι νεκρός», σημείωσε μέσω X, προτρέποντας τους γονείς να πάνε να πάρουν τα παιδιά τους από την κοντινή Εκκλησία του Ναζωραίου του Όροβιλ. Δεν αναφέρθηκε στην ανάρτηση σε τραυματισμούς μαθητών.

Scene from earlier this afternoon at the Feather River School of Seventh-Day Adventists in Palermo in Butte County. Two students (5 & 6 y.o.) are being treated at out-of-area hospitals for gunshot wounds.

The shooter is dead from a self-inflicted shot. @CapRadioNews pic.twitter.com/KoLeWueZ7a

