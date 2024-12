Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της νεοσυσταθείσας, πρωτοποριακής Συμμαχίας Κινηματογραφικών και Οπτικοακουστικών Αγορών στην Ευρώπη (F.A.M.E). Η Συμμαχία αποτελείται από 24 ευρωπαϊκούς οργανισμούς και έχει ως στόχο την ενίσχυση του οικοσυστήματος των κινηματογραφικών, τηλεοπτικών, virtual και immersive δημιουργιών, από το στάδιο της ανάπτυξης και της δημιουργίας επαφών μέχρι την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την προσέλκυση ενός κοινού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχοι

Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων που θέτουν οι ψηφιακές και περιβαλλοντικές αλλαγές, τα μέλη της Συμμαχίας δεσμεύονται, μεταξύ άλλων, να υποστηρίζουν συλλογικά το ένα το άλλο και να ενισχύσουν τη συνεργασία και τον διάλογο.

Στόχος της Συμμαχίας είναι να συμμετάσχει ενεργά στην οικοδόμηση ενός δυναμικού, ανταγωνιστικού, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμου, χωρίς αποκλεισμούς, ποικιλόμορφου μέλλοντος της ευρωπαϊκής παγκόσμιας κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Οι οργανισμοί

Συγκεκριμένα, οι 24 υπογράφοντες οργανισμοί έχουν ως στόχο να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ τους, να διευκολύνουν την πρόσβαση σε πηγές, ενώ επιχειρούν, επίσης, να ενοποιήσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης πολύπλευρων προκλήσεων, όπως η τεχνολογική πρόοδος και οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές.

Παράλληλα, η Συμμαχία ζητά τη διασφάλιση της Ευρώπης ως χώρου όπου ευδοκιμεί η Δημοκρατία και επιτρέπεται η ανεξάρτητη δημιουργία, η ποικιλομορφία στην αφήγηση, ενώ παρέχεται χώρος στις μικρότερες χώρες παραγωγής να ανακαλύψουν τη δική τους μοναδική δημιουργική φωνή.

Οι συλλογικές δράσεις της Συμμαχίας στοχεύουν σε σημαντικές θετικές επιπτώσεις, όπως οι αυξημένες επενδύσεις για νέα πρότζεκτ, η βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και οι ενισχυμένες ευκαιρίες κατάρτισης για ανερχόμενα ταλέντα που επιθυμούν να πλοηγηθούν στην πολυπλοκότητα της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού κινηματογραφικού και οπτικοακουστικού οικοσυστήματος απαιτεί ισχυρότερες πλατφόρμες βιομηχανίας για τη διασφάλιση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού πολιτισμού και των έργων του.

Οι υπογράφοντες της Διακήρυξης είναι:

Αγορά Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα), Animation Production Days (Στουτγκάρδη, Γερμανία), Beldocs Industry Days (Βελιγράδι, Σερβία), CineLink Industry Days (Σαράγεβο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη), CPH:DOX (Κοπεγχάγη, Δανία), DocsBarcelona Industry (Βαρκελώνη, Ισπανία), DOK Leipzig (Λάιπτσιγκ, Γερμανία), DOK.fest (Μόναχο, Γερμανία), FIPADOC (Μπιαρίτς, Γαλλία), Glasgow Film Festival Industry Focus (Γλασκώβη, Ηνωμένο Βασίλειο), Göteborg Film Festival Industry (Γκέτεμποργκ, Σουηδία), IDFA (Άμστερνταμ, Ολλανδία), Les Arcs Industry Village (Λεζ Αρκ – Μπουργκ-Σεν-Μορίς, Γαλλία), Locarno Pro (Λοκάρνο, Ελβετία), m:brane forum (Μάλμο, Σουηδία), Mifa (Ανεσί, Γαλλία), New Nordic Films, Haugesund (Χάουγκεζουντ, Νορβηγία), NewImages Festival (Παρίσι, Γαλλία), Short Film Market (Κλερμόν Φεράν, Γαλλία), Sunny Side of the Doc (Λα Ροσέλ, Γαλλία), Weird Market (Βαλένθια, Ισπανία), Young Horizons Industry (Βαρσοβία, Πολωνία), Zurich Film Festival (Ζυρίχη, Ελβετία).

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο της Διακήρυξης εδώ