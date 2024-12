Πενήντα τέσσερα χρόνια βάναυσης κυριαρχίας της δυναστείας Άσαντ έφτασαν στο τέλος τους. Οι δρόμοι της Δαμασκού πλημμύρισαν με πολίτες που πανηγυρίζουν, ο πρόεδρος έχει εγκαταλείψει τη χώρα (αν δεν είναι νεκρός σύμφωνα με τις φήμες περί κατάρριψης αεροπλάνου στο οποίο μπορεί να είχε επιβιβαστεί) και η πρωτεύουσα έχει πέσει.

Το τι θα επακολουθήσει προκαλεί μεγάλη ανησυχία σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Sky News στη Μέση Ανατολή, Alistair Bunkall. Η Συρία είναι βαθιά διαιρεμένη, γεωγραφικά και κοινωνικά και αυτή είναι μια στιγμή τεράστιου κινδύνου.

Μόλις η ευφορία από την πτώση του «τυράννου», όπως τον αποκάλεσαν οι αντάρτες, καταλαγιάσει, θα υπάρξει βαθύ μίσος και οργή προς τους πρώην πιστούς του Άσαντ μετά από δεκαετίες δολοφονικής διακυβέρνησης. Η ανάσχεση αυτού του φαινομένου θα είναι δύσκολη.

Syrian Christians in Sahnaya, Damascus are celebrating the revolution’s victory and liberation around a Christmas tree, church bells rang in celebration. #freeSyria pic.twitter.com/uPsqwC1Lp0

— Anonymous (@YourAnonCentral) December 8, 2024