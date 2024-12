Το ξεκίνημα μιας νέας εποχής, με την πτώση του επί 24 χρόνια προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ, ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες που εισέβαλαν στη Δαμασκό.

Οι σύροι αντικαθεστωτικοί, που στην πλειοψηφία τους είναι τζιχαντιστές, εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο του Άσαντ στη Δαμασκό, ενώ πλήθος κόσμου πανηγύριζε την ανατροπή ενός «τυράννου».

Τα πλάνα της κρατικής τηλεόρασης δείχνουν τους αντάρτες να τριγυρίζουν μέσα στο παλάτι, ενώ ο Άσαντ παραμένει άφαντος και φήμες τον θέλουν νεκρό μετά από κατάρριψη του αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε.

🇸🇾👀 Syrian rebels have entered Assad’s palace in Damascus. What Russia has been building in this country for almost 10 years has been destroyed.

‼️ This morning, the rebels announced the beginning of a new era. People in Syria are celebrating in the streets. pic.twitter.com/qqH9q3qLY6

