Για «μαζική επίθεση πληροφορικού και ψυχολογικού πολέμου» που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, κάνει λόγο το Κίεβο. Όπως αναφέρει η κορυφαία υπηρεσία κατασκοπείας του Κιέβου, η Μόσχα διέδωσε μια ψεύτικη προειδοποίηση, που υποτίθεται εκδόθηκε από τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, για επικείμενη μαζική αεροπορική επίθεση.

«Ένα μήνυμα διαδίδεται μέσω εφαρμογών μηνυμάτων και κοινωνικών δικτύων… για την απειλή μιας «ιδιαίτερα μαζικής» πυραυλικής και βομβιστικής επίθεσης σε πόλεις της Ουκρανίας σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών.

«Αυτό το μήνυμα είναι ψεύτικο, περιέχει γραμματικά λάθη που είναι χαρακτηριστικά για τις ρωσικές επιχειρήσεις πληροφοριακού και ψυχολογικού πολέμου».

Την ίδια ώρα, σειρήνες αεροάμυνας ηχούν στο Κίεβο με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας να προειδοποιεί τους κατοίκους να μην τις αγνοήσουν.

⚡️KIEV MAYOR: ‘DO NOT IGNORE THE AIR ALERT THAT HAS ALREADY BEEN ANNOUNCED IN KIEV. MISSILE DANGER.’⚡️ https://t.co/fZ3V9mbXqF

