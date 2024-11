Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία με αμφότερες τις πλευρές να κλιμακώνουν τις κινήσεις τους, ενώ έντονη είναι η ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ήχησαν οι σειρήνες αεροάμυνας στο Κίεβο με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας να προειδοποιεί τους κατοίκους να μην τις αγνοήσουν.

⚡️KIEV MAYOR: ‘DO NOT IGNORE THE AIR ALERT THAT HAS ALREADY BEEN ANNOUNCED IN KIEV. MISSILE DANGER.’⚡️ https://t.co/fZ3V9mbXqF

— Russian Market (@runews) November 20, 2024