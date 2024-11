Η Ουκρανία εκτόξευσε βρετανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς Storm Shadow προς τη Ρωσία, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο. Οι πύραυλοι τέτοιου τύπου προέρχονται από τη Βρετανία.

Ένας εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το γραφείο του δεν θα σχολιάσει δημοσιεύματα ή επιχειρησιακά θέματα.

Προχθές Δευτέρα, ο Στάρμερ απέφυγε να δηλώσει αν η χώρα του θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει τους Storm Shadow για να πλήξει στόχους εντός του ρωσικού εδάφους.

Η Βρετανία είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει πυραύλους κρουζ Storm Shadow εντός της ουκρανικής επικράτειας.

Το νέο χτύπημα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς έρχεται σχεδόν ένα 24ωρο μετά την πρώτη επίθεση, η οποία έγινε το βράδυ της Δευτέρας, με τους αμερικανικούς πυραύλους ATACMS στην περιφέρεια Μπριανσκ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας έξι πύραυλοι ATACMS έπληξαν το έδαφος της περιοχής Μπριάνσκ από τους οποίους 5 καταρρίφθηκαν από το σύστημα Pantsir και ένας άλλο υπέστη ζημιές.

«Τα θραύσματα του πυραύλου έπεσαν στο έδαφος μιας στρατιωτικής εγκατάστασης στην περιοχή Μπριάνσκ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία κατασβήστηκε αμέσως. Δεν υπήρξαν θύματα ή ζημιές», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών.

Η κλιμάκωση στον πόλεμο της Ουκρανίας, που έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για μια γενικευμένη σύγκρουση. Μάλιστα, αυτή προκλήθηκε από την απόφαση του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να δώσει το «πράσινο φως» στο Κίεβο για χτυπήματα εντός της Ρωσίας με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Για «μαζική επίθεση πληροφορικού και ψυχολογικού πολέμου» που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, κάνει λόγο το Κίεβο. Όπως αναφέρει η κορυφαία υπηρεσία κατασκοπείας του Κιέβου, η Μόσχα διέδωσε μια ψεύτικη προειδοποίηση, που υποτίθεται εκδόθηκε από τις ουκρανικές στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών, για επικείμενη μαζική αεροπορική επίθεση.

«Ένα μήνυμα διαδίδεται μέσω εφαρμογών μηνυμάτων και κοινωνικών δικτύων… για την απειλή μιας «ιδιαίτερα μαζικής» πυραυλικής και βομβιστικής επίθεσης σε πόλεις της Ουκρανίας σήμερα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διεύθυνση Πληροφοριών.

«Αυτό το μήνυμα είναι ψεύτικο, περιέχει γραμματικά λάθη που είναι χαρακτηριστικά για τις ρωσικές επιχειρήσεις πληροφοριακού και ψυχολογικού πολέμου».

Την ίδια ώρα, σειρήνες αεροάμυνας ηχούν στο Κίεβο με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας να προειδοποιεί τους κατοίκους να μην τις αγνοήσουν.

