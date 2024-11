Κλείνει προσωρινά η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έπειτα από «συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή αεροπορική επίθεση στις 20 Νοεμβρίου».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της η αμερικανική πρεσβεία στην Ουκρανία αναφέρει:

«Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο έλαβε συγκεκριμένες πληροφορίες για πιθανή σημαντική αεροπορική επίθεση στις 20 Νοεμβρίου. Για λόγους προφύλαξης, η Πρεσβεία θα παραμείνει κλειστή και οι υπάλληλοι της Πρεσβείας έχουν λάβει οδηγίες να καταφύγουν στο χώρο τους.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να είναι προετοιμασμένοι να καταφύγουν αμέσως σε περίπτωση που ανακοινωθεί αεροπορικός συναγερμός.»

BREAKING: The US is temporarily closing its embassy in Kyiv after receiving what it says is «specific information of a potential significant air attack on November 20»

