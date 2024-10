Το Ισραήλ συνεχίζει να πλήττει στόχους της Χεζμπολάχ που έχουν να κάνουν με το οικονομικό σύστημά της, την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ διαβεβαίωναν ότι εργάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος το συντομότερο δυνατό.

Μέσα σε 24 ώρες ο ισραηλινός στρατός έπληξε 300 στόχους συνδεόμενους με τη Χεζμπολάχ και ανάμεσα σε αυτούς ήταν ένα υπόγειο καταφύγιο σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Λιβάνου, στο οποίο η οργάνωση είχε αποθηκεύσει εκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των IDF υποναύαρχο Ντάνιελ Χαγκάρι το Ισραήλ εκτιμά ότι υπάρχουν περίπου «μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε χαρτονομίσματα δολαρίων και χρυσό» σε ένα καταφύγιο κάτω από το νοσοκομείο Αλ Σαχέλ, στο νότιο προάστιο της Βηρυτού, γνωστό ως Νταχίγια, όπου η Χεζμπολάχ έχει σε μεγάλο βαθμό την έδρα της.

Όπως είπε τα χρήματα «θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση του Λιβάνου, αλλά πήγαν στη χρηματοδότηση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ».

Προειδοποίησε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία παρακολουθεί το συγκρότημα, αλλά τόνισε ότι το Ισραήλ δεν θα εξαπολύσει πλήγμα στο ίδιο το νοσοκομείο, καθώς βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και όχι με τον λιβανέζικο λαό αναφέρει το δημοσίευμα των Times of Israel.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah’s bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”

Listen to IDF Spox.… pic.twitter.com/SjMZQpKqoJ

— Israel Defense Forces (@IDF) October 21, 2024