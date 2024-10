Ανελέητο ολονύχτιο σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο εναντίον των θυγατρικών της χρηματοπιστωτικής εταιρείας Al-Qard al-Hassan που φέρεται να χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ.

Όπως αναφέρει το CNN η Al-Qard ιδρύθηκε το 1983 και είναι ένα μη κερδοσκοπικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και παρέχει άτοκα δάνεια, με βάση τις ισλαμικές αρχές δανεισμού, στη σιιτική κοινότητα.

Το Ισραήλ λέει ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιεί τον οργανισμό για να πληρώνει μισθούς στους πράκτορές της και να παρέχει υποστήριξη στους αμάχους, αποφεύγοντας παράλληλα τις κυρώσεις.

Ο εκπρόσωπος των IDF Ντἀνιελ Χαγκάρι είχε προειδοποιήσει τους πολίτες: «Οποιοσδήποτε θα βρεθεί κοντά στις τοποθεσίες που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατικής δραστηριότητας της Χεζμπολάχ, οφείλει να μείνει μακριά τους».

IDF Spokesperson, Rear Admiral Daniel Hagari:

In the past 24 hours, dozens of projectiles have been fired at northern Israel. In the next minutes, we will issue an advance evacuation warning to residents of Beirut and other areas in Lebanon to evacuate locations being used to… pic.twitter.com/hjVAhdDwRz

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 20, 2024