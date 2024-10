Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, κατά την πρώτη επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου που διέπραξε η Χαμάς στο Ισραήλ, ότι «ο πόνος παραμένει οξύς όπως πριν από ένα χρόνο». Ενώ διευκρίνισε ότι είναι «αυτός του ισραηλινού λαού, του δικού μας, της πληγωμένης ανθρωπότητας».

Στο δίκτυο Χ, ο Μακρόν εξέφρασε τις «αδελφικές του σκέψεις» προς τα θύματα, τους ομήρους και τις «οικογένειες με ραγισμένες τις καρδιές από την απουσία ή από την αναμονή».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γάλλος πρόεδρος έκανε αυτή την ανάρτηση σε τρεις γλώσσες, στα γαλλικά, στα αγγλικά, καθώς και στα εβραϊκά.

«October 7. The pain remains, as vivid as it was a year ago. The pain of the Israeli people. Ours. The pain of wounded humanity. We do not forget the victims, the hostages, or the families with broken hearts from absence or waiting. I send them our fraternal thoughts».

October 7.

The pain remains, as vivid as it was a year ago. The pain of the Israeli people. Ours. The pain of wounded humanity.

We do not forget the victims, the hostages, or the families with broken hearts from absence or waiting. I send them our fraternal thoughts.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2024