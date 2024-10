Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε τη δική του ανάρτηση με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, μέσα από το λογαριασμό του στο X. Αναλυτικότερα, ο πρωθυπουργός έγραψε στα αγγλικά τη δήλωσή του σημειώνοντας, ότι «One year after the horrific terrorist attacks of October 7th, we do not forget. The people of Israel have the right to live with security. We also repeat our call for the immediate release of all hostages.

Looking ahead, the region must have a chance for peace and security for all, starting with a ceasefire.».

Δηλαδή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως «Ένα χρόνο μετά τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, δεν ξεχνάμε. Ο λαός του Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια. Επαναλαμβάνουμε επίσης την έκκλησή μας για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Κοιτάζοντας μπροστά, η περιοχή πρέπει να έχει μια ευκαιρία για ειρήνη και ασφάλεια για όλους, ξεκινώντας με κατάπαυση του πυρός».