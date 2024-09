Συνεχίζεται ο βομβαρδισμός του Λιβάνου από το Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ να ανακοινώνει χθες τον θάνατο ανώτερου στελέχους της σε πλήγμα σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, την ώρα που η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να αποτρέψει την επαπειλούμενη ανάφλεξη όλης της περιοχής.

Νωρίτερα οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι «μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας εξάλειψαν χθες Τρίτη στη Βηρυτό τον Ιμπραήμ Μοχάμεντ Κουμπάισι, διοικητή του δικτύου πυραύλων και ρουκετών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ». Σύμφωνα πάντα με τον ισραηλινό στρατό, άλλοι «τουλάχιστον δύο» διοικητές των μονάδων που συντόνιζε ο Ιμπραήμ Κουμπάισι σκοτώθηκαν στο πλήγμα αυτό, ο απολογισμός του οποίου, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, ήταν τουλάχιστον 6 νεκροί και 15 τραυματίες.

Η Χεζμπολάζ επιβεβαίωσε τον θάνατο του «διοικητή Ιμπραήμ Μοχάμεντ Κουμπάισι», που «έπεσε μάρτυρας στον δρόμο για την Ιερουσαλήμ», κατά την έκφραση που χρησιμοποιεί γενικά το κίνημα όταν αναφέρεται σε πεσόντες από ισραηλινά πυρά.

Νωρίς σήμερα η αεροπορία του Ισραήλ έπληξε «αποθήκη» στη Σααντίγιατ, παραθαλάσσια πόλη περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, ανέφερε πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στα λιβανικά σώματα ασφαλείας.

Israel unleashed its most widespread wave of air strikes against Hezbollah targets, with Lebanese authorities saying children, women and medical workers were among hundreds dead, as the two sides move closer to all-out war https://t.co/abOwb6H4Rp pic.twitter.com/LZN4hq0eVm

— Reuters (@Reuters) September 23, 2024