Στους 500 ανέρχονται οι νεκροί μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο, με τουλάχιστον 35 παιδιά να έχουν χάσει τη ζωή τους.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου μάρτυρες έγιναν 492 άνθρωποι, ανάμεσά τους 35 παιδιά και 58 γυναίκες, και τραυμάτισαν άλλους 1.645.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «ανησυχεί πολύ σοβαρά» για τον αριθμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο. Η διεθνής κοινότητα φοβάται ολοένα πιο έντονα πως η κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισχυρό λιβανικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, θα οδηγήσει σε περιφερειακή ανάφλεξη.

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», προειδοποίησε από την πλευρά του ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ.

Σε βίντεο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους πολίτες τους Λιβάνου να «απομακρυνθούν από επικίνδυνες ζώνες» ώσπου να τελειώσει «η επιχείρηση».

A regular house in a regular village in south Lebanon 👇 Ignore all those secondary explosions. I’m sure they don’t mean anything 🙄 pic.twitter.com/Nxcin0VlhE — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 23, 2024

Όπου φύγει φύγει

Χιλιάδες οικογένειες τράπηκαν σε φυγή από τα σημεία που βομβαρδίζονταν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Εκτοπισμένοι πλημμύρισαν την πρωτεύουσα και τη Σαΐντα, όπου πολλοί βρήκαν καταφύγιο σε κέντρα υποδοχής, διαπίστωσαν φωτοειδησεογράφοι.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για 1.300 πλήγματα μέσα 24 ώρες. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε λόγο για νέες εκτοξεύσεις ρουκετών, όπως εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός μίλησε για «στοχευμένο πλήγμα» στη Βηρυτό, με στόχο, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, τον επικεφαλής του νοτίου μετώπου του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος, που έσπευσε να διαβεβαιώσει πως το στέλεχός της είναι «καλά» και «σε ασφαλή τοποθεσία».

325 people were killed and 1200 were wounded by the ongoing Israeli attacks on Lebanon. pic.twitter.com/OQIZ7501MW — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) September 23, 2024

Συγκαλείται σύνοδος των αραβικών χωρών

Στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε χθες πως το Παρίσι ζήτηση έκτακτη «σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο εντός της εβδομάδας».

Πριν από τη Γαλλία, η Αίγυπτος ζήτησε επίσης χθες την κατεπείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να συζητηθεί το πώς θα λάβει τέλος «η επικίνδυνη ισραηλινή κλιμάκωση», προειδοποιώντας, όπως και η Ιορδανία, εναντίον του επαπειλούμενου «γενικευμένου περιφερειακού πολέμου».

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν «στέρεες ιδέες» για την αποκλιμάκωση, ενώ άφησε να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον τάσσεται εναντίον χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, την ιδέα της «αποκλιμάκωσης μέσω της κλιμάκωσης», προεξοφλώντας πως δεν είχε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Το Ιράκ ζήτησε «κατεπείγουσα συνάντηση» αραβικών κρατών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να γίνει προσπάθεια να «σταματήσει» το Ισραήλ, που ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε πως έχει βαλθεί να «οδηγήσει όλη την περιοχή στο χάος».

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επίσης πρόσαψε στο Ισραήλ, ορκισμένο εχθρό της Τεχεράνης, πως θέλει να «διευρύνει» τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, κάλεσαν το Σάββατο τους υπηκόους τους να φύγουν εσπευσμένα από τον Λίβανο και επίσης γνωστοποίησαν πως αναπτύσσουν «μικρό αριθμό» επιπλέον στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως «εργάζεται» για να υπάρξει «αποκλιμάκωση».

Η Κίνα κάλεσε επίσης δικούς της υπηκόους να φύγουν από το Ισραήλ και τον Λίβανο το «ταχύτερο», ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε πως παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Την Κυριακή ο κ. Γκουτέρες δήλωσε πως φοβάται ότι ο Λίβανος θα μετατραπεί σε δεύτερη Γάζα.

This is not Gaza This is Lebanon, At least 182 people killed by lsrael. pic.twitter.com/vkaIwymHpM — Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) September 23, 2024

Μπορέλ: «Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου»

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ προειδοποίησε χθες 23/9 ότι η κλιμάκωση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ απειλεί να βυθίσει όλη τη Μέση Ανατολή σε «ολοκληρωτικό πόλεμο».

«Μπορώ να πω ότι βρισκόμαστε σχεδόν στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, που επρόκειτο να συμμετάσχει σε συνεδρίαση των ομολόγων του της G7 στο περιθώριο των εργασιών της «εβδομάδας υψηλού επιπέδου» της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, που τυπικά ξεκινά σήμερα.

«Αν αυτή δεν είναι σχεδόν εμπόλεμη κατάσταση, δεν ξέρω πώς θα την περιγράφατε», επέμεινε, αναφερόμενος ιδίως στον βαρύ απολογισμό των θυμάτων μεταξύ των αμάχων στον Λίβανο.

Όπως ακριβώς και στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί αδιανόητες ζημιές κι αντιμετωπίζει ανθρωπιστική καταστροφή έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο πολέμου, ο Ύπατος Εκπρόσωπος στηλίτευσε το γεγονός ότι οι άμαχοι στον Λίβανο «πληρώνουν τίμημα αφόρητο, απαράδεκτο».

«Είναι η στιγμή να κάνουμε κάτι. Όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει» ο πόλεμος, πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι οι διπλωματικές προσπάθειες μέχρι τώρα για να τερματιστεί η σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας έχουν αποτύχει.