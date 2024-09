Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά που τροφοδοτούν τις φήμες ότι η νοητική ικανότητα του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν πάει από το κακό στο χειρότερο.

Αυτή τη φορά ο 81χρονος πρόεδρος ξέχασε ποιον έπρεπε να προσφωνήσει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για τη σύνοδο Αμερικής, Ινδίας, Ιαπωνίας και Αυστραλίας (Quad summit).

«Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Ποιος έχει σειρά;» ακούγεται να λέει με την απορία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Ο Μπάιντεν είχε ξεχάσει ότι θα μιλούσε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, κάτι που ευγενικά υπενθύμισε μία γυναικεία φωνή.

Όπως ήταν αναμενόμενο το X οργίασε για ακόμα μία φορά. «Δεν έχουμε πρόεδρο. Ο Μπάιντεν ξέχασε ότι ήταν σε συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Ινδίας. Ο κόσμος γελάει με εμάς» έγραψε ένας χρήστης.

We really don’t have a president.

Biden completely FORGOT he was at a press conference with the Prime Minister of India.

The entire world is laughing at us.

This guy is COOKED. pic.twitter.com/useM07uh0R

— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) September 21, 2024