Αντιδράσεις προκάλεσε ο Τζο Μπάιντεν με την κίνησή του να φορέσει ένα MAGA, όπως λέγεται το καπέλο της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Μάλιστα, η φωτογραφία κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό Trump War Room στο X με τη λεζάντα: «Ευχαριστώ για την υποστήριξη, Τζο»

Thanks for the support, Joe! pic.twitter.com/GeNDXWEHVi

Η φωτογραφία αλλά και το βίντεο με την εν λόγω κίνηση του Προέδρου των ΗΠΑ κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Λευκό Οίκο να επιβεβαιώνει το αληθές των πλάνων, λέγοντας ότι πρόκειται για μια κίνηση που έχει ως στόχο να τονίσει την «διακομματική ενότητα».

Ειδικότερα ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου «ως χειρονομία, έδωσε ένα καπέλο σε έναν υποστηρικτή του Τραμπ, ο οποίος στη συνέχεια είπε ότι στο ίδιο πνεύμα, ο Μπαίντεν θα πρέπει να φορέσει το καπέλο του Τραμπ. Το φόρεσε για λίγο».

Ok, who had «Biden wears a Trump 2024 hat» on their bingo card? pic.twitter.com/UJuE9cxa5Z

— End Wokeness (@EndWokeness) September 11, 2024