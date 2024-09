Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι δυνάμεις του εξαπέλυσαν ένα «στοχευμένο πλήγμα» στη Βηρυτό, με δύο πηγές ασφαλείας να δηλώνουν στο Reuters ότι ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός είχε στόχο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες από τον βομβαρδισμό, με το υπουργείο υγείας να επιβεβαιώνει -μέχρι στιγμής- τρεις νεκρούς και 17 τραυματίες.

Στόχος της ισραηλινής επίθεσης ήταν ο Ibrahim Aqil, επικεφαλής της μονάδας ειδικών επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, ο οποίος σκοτώθηκε.

O Aqil καταζητούνταν από τις ΗΠΑ για πολύνεκρη επίθεση στην αμερικανική πρεσβεία στη Βηρυτό τον Απρίλιο του 1983. Οι αρχές είχαν ανακοινώσει αμοιβή 7 εκατομμυρίων ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του.

«Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε στοχευμένο πλήγμα στη Βηρυτό», ανακοίνωσε ο στρατός, χωρίς να διευκρινιστεί η φύση αυτού του πλήγματος ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν.

Το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Jadeed μετέδωσε εικόνες από κατεστραμμένα αυτοκίνητα, απορρίμματα στους δρόμους μετά την ισραηλινή επιδρομή.

Reports so far of at least 16 Deaths, as a result of the Israeli Precision-Airstrike on the Suburbs of Beirut.#Beirut #LebanonExplosion #LebanonBlast #lebnan pic.twitter.com/WCHSSYrjnt

— THE GLOBAL INDEPENDENT NEWS (@shivams53345792) September 20, 2024