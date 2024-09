Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπως μεταδίδουν λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης που κάνουν λόγο για ένα από τα σφοδρότερα κύματα επιθέσεων από τις αρχές Οκτωβρίου.

Israel and Hezbollah are exchanging blows. In response to numerous airstrikes on the territory of southern Lebanon (already more than 80), Hezbollah began shelling northern Israel, having achieved several hits.

There is currently no ground operation.

