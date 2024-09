Πάνω από 140 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά το πέρασμα του τυφώνα Γιάγκι, κυρίως στο βόρειο τμήμα του Βιετνάμ. Η χώρα επλήγη από τεράστιες πλημμύρες, ενώ και γειτονικές χώρες ανακοίνωσαν ότι έχουν θύματα.

Κατολίσθηση στοίχισε τη ζωή 22 ανθρώπων, ενώ 73 αγνοούνται σε χωριό της επαρχίας Λάο Κάι του Βιετνάμ, όπως μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ. Το περιστατικό αυτό να αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα των φονικών επιπτώσεων του τυφώνα.

Περίπου δύο ημέρες μετά το πέρασμά του, το Βιετνάμ εξακολουθεί να παλεύει με τις συνέπειες του Γιάγκι. Ο τυφώνας έπληξε το Σαββατοκύριακο το βόρειο τμήμα της χώρας με βροχές και ανέμους ταχύτητας άνω των 150 χιλιομέτρων την ώρα.

Οι κάτοικοι ανέφεραν πλημμύρες σε άνευ προηγουμένου έκταση εδώ και δεκαετίες ως την πρωτεύουσα Ανόι. Την ίδια στιγμή, η άνοδος της στάθμης του Ερυθρού Ποταμού οδήγησε στην απομάκρυνση εκατοντάδων ανθρώπων από τις εστίες τους.

«Δεν πίστευα ότι τα νερά θα ανέβαιναν τόσο γρήγορα. Είναι η χειρότερη πλημμύρα που έχω δει με τα μάτια μου», δήλωσε ο Νγκουγέν Τραν Βαν, ο οποίος κατοικεί εδώ και 15 χρόνια κοντά στις όχθες ποταμού στο Ανόι.

«Αν η στάθμη του νερού ανέβαινε λίγο περισσότερο, θα ήταν πολύ δύσκολο για μας να φύγουμε», διευκρίνισε 41χρονος υπάλληλος, ο οποίος μετακόμισε τα έπιπλά του στον πάνω όροφο για να μην βραχούν.

