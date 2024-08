Ο τυφώνας Σανσάν, ένας από τους πιο ισχυρούς των τελευταίων δεκαετιών, χτύπησε την Ιαπωνία. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τρεις νεκροί, 84 τραυματίες (οι περισσότεροι στο Μιγιαζάκι) και σχεδόν 4 εκατομμύρια πολίτες κλήθηκαν να εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.

Περισσότερες από 700 πτήσεις ακυρώθηκαν, όπως και πολλά δρομολόγια τρένων, προβλήματα παρουσιάστηκαν σε 80 τμήματα αυτοκινητοδρόμων, ενώ 230.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα και 90 χωρίς νερό όπως μεταδίδει το BBC.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Toyota, Honda, Mazda και Nissan έχουν αναστείλει ορισμένες λειτουργίες στα εργοστάσιά τους που βρίσκονται στην πορεία της καταιγίδας.

«Ήθελα απλώς να επιβιώσω» είπε μια γυναίκα, ενώ ένας άνδρας χαρακτήρισε τον τυφώνα «εξωπραγματικό και τρομακτικό».

Ο τυφώνας Σανσάν είναι ο ισχυρότερος τυφώνας μέχρι στιγμής φέτος. Σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) οι άνεμοι έτρεχαν με 175 χλμ/ώρα λίγο πριν φτάσει στην επαρχία Καγκοσίμα.

Αυτό σημαίνει ότι ο Σανσάν κατηγοριοποιήθηκε ως «πολύ ισχυρός τυφώνας», η δεύτερη υψηλότερη κατηγορία στην κλίμακα. Τώρα έχει εξασθενήσει και χαρακτηρίζεται ως σοβαρή τροπική καταιγίδα, αλλά ο κίνδυνος δεν έχει ακόμη περάσει.

Είναι πιθανό ότι σε ορισμένες περιοχές θα πέσουν 700 χιλιοστά βροχής, ενώ ορισμένα υπολογιστικά μοντέλα κάνουν λόγο για βροχή κοντά στο 1 μέτρο τις επόμενες πέντε ημέρες. Αναπόφευκτες θεωρούνται οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις.

Typhoon Shanshan lashed Japan with powerful winds, reported tornadoes, flooding and more. pic.twitter.com/5KWrYe09Zc

— USA TODAY Video (@usatodayvideo) August 29, 2024