Η ανάρτηση της Taylor Swift με την οποία στηρίζει την υποψηφιότητα της Κάμαλα Χάρις προκάλεσε αντιδράσεις από τους υποστηρικτές του Τραμπ. Ωστόσο, ένα από αυτούς ξεπέρασε κάθε όριο προκλητικότητας.

Φυσικά, αναφερόμαστε στον Ίλον Μασκ. Ο μεγιστάνας ο οποίος στηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα άκρως σεξιστικό σχόλιο για την διάσημη τραγουδίστρια. Ο Μασκ έγραψε στον λογαριασμό του στο X: «Ωραία Τέιλορ… κέρδισες… θα σου χαρίσω ένα παιδί και θα φυλάω τις γάτες σου με τη ζωή μου».

Fine Taylor … you win … I will give you a child and guard your cats with my life

— Elon Musk (@elonmusk) September 11, 2024