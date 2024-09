Κατά τη διάρκεια του debate για τις εκλογές στις ΗΠΑ η Κάμαλα Χάρις αναδείχθηκε νικήτρια έναντι του Ντόναλντ Τραμπ. Η υποψήφια των Δημοκρατικών κατάφερε να εκνευρίσει τον αντίπαλό της ακολουθώντας μια πιο επιθετική τακτική.

Αυτό επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί που παρουσίασαν οι New York Times στην ανάλυση του debate. Η Κάμαλα Χάρις μίλησε λιγότερο σε σχέση με τον αντίπαλό της κατά σχεδόν έξι λεπτά, ωστόσο είχε σαφέστατα πιο επιθετικό τόνο στις απαντήσεις.

Συνολικά η υποψήφια των Δημοκρατικών μίλησε για 37 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα, εκ των οποίων τα 17 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα είχε εξαπέλυσε τα βέλη της σε βάρος του Τραμπ είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε για τις πολιτικές του.

Στην αντίπερα όχθη ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών μίλησε για 43 λεπτά και από αυτά σχεδόν τα 13 επιτέθηκε κατά της Χάρις.

Here’s a look at how much time Donald Trump and Kamala Harris spent speaking — and attacking their opponent’s policies or character — during their only scheduled debate. https://t.co/mBbpZmeZba pic.twitter.com/xUoe9tKMic

— The New York Times (@nytimes) September 11, 2024