Η ηθοποιός Τζένιφερ Άνιστον κατακεραύνωσε τον υποψήφιο αντιπρόεδρο των Ρεπουμπλικάνων Τζ. Ντ. Βανς, για σχόλια που έκανε κατά γυναικών και για τη στάση του κατά της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η 55χρονη ηθοποιός ανήρτησε στο Instagram ένα story που δείχνει ένα βίντεο με τον Βανς να μιλάει στον Τάκερ Κάρσον στο Fox News.

Τι είπε ο Βανς:

«Παραδώσαμε τη χώρα μας σε ανθρώπους που δεν έχουν καν ενδιαφέρον γι αυτήν. Ουσιαστικά διοικούν αυτή τη χώρα, μέσω των Δημοκρατικών και εταιρικών ολιγαρχών, ένα σωρό άτεκνες γατοκυρίες, που είναι αξιοθρήνητες με τη ζωή τους και τις επιλογές που έχουν κάνει. Έτσι θέλουν να κάνουν και την υπόλοιπη χώρα, επίσης αξιοθρήνητη».

JD Vance says women who haven’t given birth like Kamala Harris are “childless cat ladies who are miserable at their own lives,” and have “no direct stake” in America. pic.twitter.com/3DJY3pQTGe



Η απάντηση Άνιστον:

«Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλο αυτό προέρχεται από έναν πιθανό αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι, κύριε Βανς, προσεύχομαι η κόρη σας να έχει την τύχη να γεννήσει τα δικά της παιδιά μια μέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να στραφεί στην εξωσωματική γονιμοποίηση ως δεύτερη επιλογή. Γιατί προσπαθείτε να της το πάρετε και αυτό».

Η Αμερικανίδα ηθοποιός ανήρτησε έπειτα ένα βίντεο της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, που την εμφανίζει ως μέλος τότε της κοινοβουλευτικής επιτροπής για την επικύρωση του διορισμού ως δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μπρετ Κάβανο, ρωτώντάς τον αν αυτός μπορεί «να σκεφτεί κάποιον νόμο που δίνει στην κυβέρνηση την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις για το σώμα ενός άνδρα».

Brett Kavanaugh was nominated to the Supreme Court one year ago today. Here’s a question I’m still thinking about from his confirmation hearing: Can you think of any laws that give the government the power to make decisions about the male body? pic.twitter.com/JG4d03SJag

— Vice President Kamala Harris (@VP) July 10, 2019