Δύο ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν μια εκπαιδευτική εγκατάσταση και ένα κοντινό νοσοκομείο σε κεντρική περιοχή της Ουκρανίας. Ο μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός είναι ο θάνατος τουλάχιστον 41 ανθρώπων και ο τραυματισμός άλλων 180, δήλωσε την Τρίτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Hospitals, educational institutions, dozens of murdered people… 41 at this moment.

I can’t believe the world is just watching Russia do all this, hoping the war won’t reach them. Poltava 🕯️ pic.twitter.com/MtKIEsUrVY

— Victoria (@victoriaslog) September 3, 2024