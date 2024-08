Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δήλωσε σήμερα στο συνέδριο των Δημοκρατικών που διεξάγεται στο Σικάγο ότι «Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι «έτοιμες» για την προεδρία της Καμάλα Χάρις».

Και «η Κάμαλα Χάρις είναι έτοιμη για τη δουλειά», είναι κάποια «που πέρασε όλη της τη ζωή μαχόμενη γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη να ακουστούν», πρόσθεσε ο πρώην πρόεδρος, 63 ετών, που εκφώνησε ομιλία με πολλές αιχμές εναντίον του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου — του διάδοχου κ. Ομπάμα στον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ.

Προσάρμοσε εξάλλου το παλιό του σλόγκαν «Yes, we can» («ναι, μπορούμε») στην υποψήφια Χάρις, διαβεβαιώνοντας πως «ναι, μπορεί» να κερδίσει τις προσεχείς εκλογές στις ΗΠΑ.

Tonight, I’m speaking at the @DemConvention about why @KamalaHarris and @Tim_Walz are the leaders our country needs right now. Tune in: https://t.co/Py5EMx43f5

— Barack Obama (@BarackObama) August 21, 2024