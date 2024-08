«Είμαστε αιώνια ευγνώμονες» στον Τζο Μπάιντεν, τον «απίστευτο» πρόεδρο των ΗΠΑ, δήλωσε χθες Δευτέρα το βράδυ η Κάμαλα Χάρις, που επευφημήθηκε ηχηρά από το πλήθος σε σύντομη εμφάνισή της στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο, όπου θα ακολουθήσει ομιλία του αρχηγού του κράτους με την οποία θα παραδώσει τη σκυτάλη και τυπικά στην αντιπρόεδρό του ενόψει των προεδρικών εκλογών.

«Μαχόμαστε για ιδεώδη πολύτιμα για εμάς. Και δεν ξεχνάμε ποτέ: όταν μαχόμαστε, κερδίζουμε!», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος, η οποία θα αντιμετωπίσει τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Vice President Harris: In November, we will come together and declare as one voice we are moving forward with optimism, hope, and guided by love of country pic.twitter.com/inLuiUKQUM

— Kamala HQ (@KamalaHQ) August 20, 2024