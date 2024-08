Είναι απίστευτα cool, σπάει άνετα τα παγκόσμια ρεκόρ και είναι τις τελευταίες μέρες μία από τις πιο αγαπημένες αθλήτριες των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι σε όλο το διαδίκτυο.

Ο λόγος για την 31χρονη Kim Yeji, αθλήτρια της σκοποβολής από τη Νότια Κορέα που φωτογραφίες της από τους αγώνες έχουν κατακλύσει τα social media.

Η Kim κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο αγώνισμα του αεροβόλου πιστολιού 10 μέτρων την Κυριακή, με την 19χρονη συναθλήτριά της Oh Ye Jin να παίρνει το χρυσό. Η Kim, που συμμετέχει για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, θα αγωνιστεί στη συνέχεια στον προκριματικό γύρο του αγωνίσματος των 25 μέτρων με πιστόλι την Παρασκευή.

the most aura I have ever seen in an image pic.twitter.com/HHo8yCV5O4

Η χαλαρότητα με την οποία αγωνίζεται έχει κερδίσει τους πάντες: φορώντας ένα λευκό καπέλο που αφήνει την αλογοουρά της να ανεμίζει, κοιτάει το στόχο της με ατσαλένιο βλέμμα, έχοντας παράλληλα το ένα χέρι στην τσέπη, απ’ όπου κρέμεται ένα λούτρινο ελεφαντάκι, αγαπημένο παιχνίδι της κόρης της και γούρι της στους αγώνες.

Στο Χ τα σχόλια για την αθλήτρια της Νότιας Κορέας πέφτουν βροχή, με τους περισσότερους να τη χρήζουν την πρωταγωνίστρια των Ολυμπιακών Αγώνων. Ακόμα και ο Έλον Μασκ σχολίασε την εμφάνισή της λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχει οπωσδήποτε ρόλο σε ταινία δράσης!

Kim Yeji, who set a new world record in women’s pistol and won silver at the Olympics, competes while carrying her daughter’s elephant doll in her pocket pic.twitter.com/DxXJBHhOsZ

— Women Posting W’s (@womenpostingws) July 31, 2024