Σειρήνες προειδοποίησης ηχούν στο βόρειο Ισραήλ για πιθανή επίθεση από πυραύλους.

Συγκεκριμένα, οι σειρήνες ήχησαν στις περιοχές Σλόμι, Μπετζέτ, Χανίτα και Ρος Χανίκρα, ενώ ενεργοποιήθηκε το Iron Dome για την αναχαίτιση τους.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν έχει αποσαφηνισθεί ακόμη εάν τα πλήγματα αποτελούν αποτέλεσμα της κλιμάκωσης από την ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο.

Η χώρα βρίσκεται σε επιφυλακή για την πιθανότητα αντιποίνων από τη Χεζμπολάχ, μετά τη δολοφονία ανώτερου διοικητή της αυτή την εβδομάδα.

Breaking: Hezbollah has started firing off rockets towards the Western Galilee. The video shows Israeli Iron Dome intercepting Lebanese rockets.

#BREAKING #Israel #Lebanon JUST IN: Missile salvos have been launched from southern Lebanon, with numerous Iron Dome interceptions reported over the Western Galilee, northern Israel.

This marks the first attack from Lebanon in over 48 hours. pic.twitter.com/7NeteMLO8k

— The National Independent (@NationalIndNews) August 1, 2024