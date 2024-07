Σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν μετά την παράλυση τεχνολογικών συστημάτων παγκοσμίως λόγω του λογισμικού Falcon Sensor που επηρέασε εφαρμογές της Microsoft, έχει επιδοθεί η CrowdStrike.

Ειδικότερα, με νέα δήλωση του, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, George Kurtz αναφέρει ότι: «Συνεργαζόμαστε με όλους τους πελάτες που επηρεάστηκαν για να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα θα είναι ξανά σε λειτουργία και ότι θα μπορούν να παρέχονται οι υπηρεσίες στις οποίες βασίζονται οι πελάτες».

Μάλιστα, υπογράμμισε πως το περιστατικό δεν σχετιζεται με κυβερνοεπίθεση λέγοντας ότι τα δεδομένα των πελατών τους είναι προστατευμένα.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected. We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can… — George Kurtz (@George_Kurtz) July 19, 2024

Η βλάβη παρέλυσε πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Αεροπορικές εταιρείες καθήλωσαν πτήσεις, ουρές αναμονής σχηματίστηκαν στα αεροδρόμια, προβλήματα αντιμετώπισαν μεταξύ άλλων η αυστραλιανή κρατική τηλεόραση ABC, το βρετανικό δίκτυο Sky News, το χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Ακυρώθηκαν 1.390 πτήσεις

Από τις 110.000 προγραμματισμένες εμπορικές πτήσεις σήμερα, οι 1.390 έχουν ακυρωθεί παγκοσμίως και περισσότερες αναμενόταν να ακυρωθούν, σύμφωνα με στοιχεία της παγκόσμιας εταιρείας ανάλυσης αερομεταφορών Cirium.

Ακόμη και οι αεροπορικές εταιρείες που δεν επηρεάστηκαν άμεσα δήλωσαν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω της παγκόσμιας φύσης της διακοπής.

Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί ένα 12ωρο timelapse που δείχνει την πλήρη εναέρια κυκλοφορία των πτήσεων της American Airlines, της Delta και της United πάνω από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του βραχυκυκλώματος την Παρασκευή.

Όπως φαίνεται, σταδιακά ο ουρανός των ΗΠΑ αδειάζει αφού και οι τρεις αεροπορικές εταιρείες επέβαλαν πανεθνική στάση εδάφους.

🇺🇸 US skies empty through the global outage This 12-hour timelapse shows the complete air traffic for American Airlines, Delta, and United flights over mainland USA during the massive worldwide tech outage Friday, after all three airlines enforced a nationwide ground stop. pic.twitter.com/ayc2YslQ3H — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 19, 2024

To mea culpa

Είχε προηγηθεί η συγγνώμη του George Kurtz για το περιστατικό: «Λυπούμαστε βαθύτατα για τον αντίκτυπο που έχουμε προκαλέσει σε πελάτες, ταξιδιώτες, και σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας μας», δήλωσε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Today» του NBC News, περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

«Πολλοί από τους πελάτες επανεκκινούν το σύστημα και αυτό επανέρχεται και θα είναι λειτουργικό», τόνισε ο Κουρτζ. «Ενδέχεται να περάσει χρόνος για ορισμένα συστήματα που δεν θα επανέλθουν αυτόματα», πρόσθεσε, αλλά η εταιρεία «θα φροντίσει κάθε πελάτης της να επαναφέρει πλήρως τα συστήματά της».

EXCLUSIVE: CrowdStrike founder and CEO @George_Kurtz speaks on TODAY about the major computer outages worldwide that started earlier today: “We’re deeply sorry for the impact that we’ve caused to customers, to travelers, to anyone affected by this.” pic.twitter.com/fWz6KhgrcZ — TODAY (@TODAYshow) July 19, 2024

Η νέα έκδοση του προγράμματος Falcon

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά η Crowdstrike έβγαλε μια νέα έκδοση του προγράμματος Falcon. Ωστόσο, σε αυτήν υπήρχε ένα λάθος αρχείο το οποίο δεν επέτρεπε στις συσκευές να λειτουργήσουν. Έτσι, όσες συσκευές έκαναν αυτή την αναβάθμιση έβλεπαν μπλε οθόνες στους υπολογιστές τους χωρίς να μπορούν να κάνουν πολλά.

Η CrowdSrike είναι μια πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας που παρέχει λύσεις ασφαλείας σε χρήστες και επιχειρήσεις. Χρησιμοποιώντας έναν ενιαίο αισθητήρα και μια ενοποιημένη διεπαφή απειλών με συσχέτιση επιθέσεων σε όλα τα τελικά σημεία, τους φόρτους εργασίας και την ταυτότητα. Η Falcon Identity Threat Protection σταματά τις παραβιάσεις που βασίζονται στην ταυτότητα σε πραγματικό χρόνο.

Πώς η Ελλάδα γλίτωσε από το ψηφιακό black out;

«Στην Ελλάδα είναι πολύ μεμονωμένα τα προβλήματα» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου για το «ψηφιακό black out» από την Microsoft που έχει προκαλέσει σωρεία προβλημάτων παγκοσμίως.

Όπως διευκρίνισε, στη χώρα μας η αναβάθμιση του επίμαχου λογισμικού θα γινόταν αργότερα, και γι’ αυτό δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό τα συστήματα. Σε ό,τι αφορά τους απλούς χρήστες των Windows ο υπουργός διευκρίνισε ότι το λογισμικό ασφάλειας χρησιμοποιείται από μεγάλες επιχειρήσεις, και γι’ αυτό δεν θα τους επηρεάσει.

Ο κ. Παπαστεργίου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ έκανε λόγο για πρόβλημα σε ενημέρωση ασφαλείας που έριξε το σύστημα σε «ατέλειωτη λούπα».