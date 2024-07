Λύθηκε το πρόβλημα που προκάλεσε την μαζική παράλυση στις εφαρμογές και υπηρεσίες 365 της Microsoft, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο τεχνολογικός κολοσσός.

Η Microsoft απέδωσε τη τεχνική βλάβη σε λογισμικό της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike που στέλνει διαρκώς ενημερώσεις στα Windows. Τα κατάλοιπα των συνεπειών από τα προβλήματα εξακολουθούν να επηρεάζουν κάποιους πελάτες. Η βλάβη παρέλυσε πολλές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Αεροπορικές εταιρείες καθήλωσαν πτήσεις, ουρές αναμονής σχηματίστηκαν στα αεροδρόμια, προβλήματα αντιμετώπισαν μεταξύ άλλων η αυστραλιανή κρατική τηλεόραση ABC, το βρετανικό δίκτυο Sky News, το χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Σε αυτό το πλαίσιο ο διευθύνων σύμβουλος της αμερικανικής εταιρείας κυβερνοασφάλειας Crowdstrike, Τζορτζ Κουρτζ ζήτησε συγγνώμη για την τεράστια τεχνική βλάβη, και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με όλους τους πελάτες της εταιρείας καθώς αυτοί εργάζονται για να επαναφέρουν τις διαδικτυκακές τους λειτουργίες.

«Λυπούμαστε βαθύτατα για τον αντίκτυπο που έχουμε προκαλέσει σε πελάτες, ταξιδιώτες, και σε οποιονδήποτε επηρεάζεται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας μας», δήλωσε στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Today» του NBC News, περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

«Πολλοί από τους πελάτες επανεκκινούν το σύστημα και αυτό επανέρχεται και θα είναι λειτουργικό», τόνισε ο Κουρτζ. «Ενδέχεται να περάσει χρόνος για ορισμένα συστήματα που δεν θα επανέλθουν αυτόματα», πρόσθεσε, αλλά η εταιρεία «θα φροντίσει κάθε πελάτης της να επαναφέρει πλήρως τα συστήματά της».

EXCLUSIVE: CrowdStrike founder and CEO @George_Kurtz speaks on TODAY about the major computer outages worldwide that started earlier today: “We’re deeply sorry for the impact that we’ve caused to customers, to travelers, to anyone affected by this.” pic.twitter.com/fWz6KhgrcZ

— TODAY (@TODAYshow) July 19, 2024