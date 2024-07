Στοργικός. Καλοπροαίρετος. Ηγέτης. Αφεντικό. Και παππούς. Με αυτές τις σπάνιες λέξεις, επίθετα και ουσιαστικά με βαρύτητα και αξία, περιέγραψε το CNN το κλίμα υποστήριξης που εξασφάλισε ο Ντόναλντ Τραμπ ακόμη κι από πρώην εσωκομματικούς αντιπάλους του για το χρίσμα κατά τη δεύτερη ημέρα του Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων στο Μιλγουόκι.

Έχοντας σωθεί από την εις βάρος του απόπειρα δολοφονίας, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και φαβορί για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο απολαμβάνει πια μια πρωτοφανή συσπείρωση γύρω από το πρόσωπό του. Φερ’ ειπείν «ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την πλήρη υποστήριξή μου. Τελεία και παύλα» ανέφερε μεταξύ άλλων η Νίκι Χέιλι στην ομιλία της. Ήταν η ίδια η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολάινα αυτή που προειδοποιούσε ότι ο Τραμπ θα πυροδοτήσει το παγκόσμιο χάος, αρνούμενη να σταθεί στο πλάι του κατά την προσπάθεια επανεκλογής του μετά την ήττα του 2020.

Γι’ αυτό κι όταν ανέβηκε στο βήμα αποδοκιμάστηκε από μερίδα των συνέδρων. Αντιθέτως ο ίδιος ο Τραμπ έσπευσε να τη χειροκροτήσει και να δώσει τον τόνο σε όλη τη σάλα. Παραδέχθηκε μεν η Χέιλι ότι «υπάρχουν κάποιοι Αμερικανοί που δεν συμφωνούν 100% με τον Ντόναλντ Τραμπ 100%», αλλά διευκρίνισε ότι «δεν χρειάζεται να συμφωνείτε μαζί του 100% για να τον ψηφίσετε».

I haven’t always agreed with President Trump. But we agree far more often than we disagree.

We agree on keeping America strong.

We agree on keeping America safe.

And we agree that the Democrats have moved so far to the Left that they’re putting our freedoms in…

— Nikki Haley (@NikkiHaley) July 17, 2024